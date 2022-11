Mark Kelly critica a su propio partido por la crisis en la frontera de Arizona

El senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, quien fue reelegido en las elecciones intermedias criticó a su propio partido por la ineptitud para responder a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur y que tanto afecta al estado.

El demócrata fue contundente con su respuesta durante una entrevista cuando fue cuestionado si pensaba que su partido estaba haciendo un buen trabajo con respecto a los problemas en la frontera.

“Absolutamente no. Ni siquiera cerca”, acentuó Kelly a The Washington Post. “Cuando llegué a Washington por primera vez, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que hay varios demócratas que no entienden nuestra frontera sur y muchos republicanos que solo quieren hablar de eso”, anexó.

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo hace casi dos años, cuatro millones de personas se han registrado que han cruzado a Estados Unidos sin papeles, además argumentó que también se ha dado paso a drogas ilegales.

Según un reporte de Aduanas y Protección Fronteriza reportó en octubre más de 230 mil encuentros fronterizos, mientras que otros 64 mil migrantes cruzaron la frontera sin ser detenidos, información proporcionada por Fox News .

Ante esta situación, el senador Kelly dijo que estaba optimista de que las dos partes podrían unirse para asegurar la frontera y aprobar la reforma migratoria. Pero reiteró que su partido “realmente no entiende” los problemas en la frontera.

“Pero les diré algo, creo que ya somos suficientes los que entendemos y queremos lograr algo”, mencionó al mismo diario.

Es importante mencionar que el líder republicano reveló desde la frontera sur en Texas que cuando tomen el control de la Cámara de Representantes iniciarán una investigación contra la administración Biden-Harris y la gestión de la frontera con México.

Mark Kelly también anexó que en constantes ocasiones ha escuchado a los votantes de sus preocupaciones sobre la frontera mientras hacía campaña en todo el estado. “No se puede ignorar eso en Arizona. A veces ha sido un caos allí durante décadas”.

El senador demócrata fue reelegido para el cargo después de derrotar al republicano Blake Masters en las elecciones de noviembre con un 51.4 % de los votos contra 46.5 % del republicano.

Cabe resaltar que la recién electa gobernadora Katie Hobbs, también pidió más acción por parte de los demócratas para abordar el crimen en una frontera no segura.

“Es una de las cosas principales de mi agenda para hablar con el presidente en términos de brindar seguridad real a nuestro estado y la frontera”, mencionó.

“He dicho esto [antes], no creo que estén haciendo lo suficiente. Me encantaría que me visitaran y vieran de primera mano el tipo de apoyo y alivio que la gente de esta comunidad necesita del gobierno federal”, fueron las palabras de Hobbs a CNN.