Telescopio James Webb revela un exoplaneta distinto a los de nuestro sistema solar

El telescopio espacial James Webb (JWST) de la NASA ha captado la huella química más completa de la atmósfera de WASP-39 b, un planeta tan masivo como Saturno que orbita una estrella a unos 700 años luz de distancia de la Tierra.

Aunque el propio Webb y otros telescopios espaciales, como el Hubble y el Spitzer, ya habían avanzado algunos componentes de la atmósfera de este “Saturno caliente”, la nueva lectura ha desvelado un menú completo de átomos, moléculas e incluso signos de química activa y de la presencia de nubes.

La atmósfera de WASP-39 b tiene sodio, potasio, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Estos datos ayudarán a saber cómo es el planeta y permiten imaginar cómo se verían sus nubes: divididas en parches por todo el planeta.

El hallazgo también da una idea de la tremenda capacidad de los instrumentos del Webb para llevar a cabo las investigaciones sobre exoplanetas que se le han encomendado, como sondear las atmósferas de planetas rocosos más pequeños como los del sistema TRAPPIST-1.

Tal y como explica Natalie Batalha, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de California, los datos obtenidos son “un verdadero logro”.

Y es que, gracias a la equipación de este observatorio espacial, el equipo pudo observar el exoplaneta “con múltiples instrumentos que, juntos, brindan una amplia franja del espectro infrarrojo y una panoplia de huellas dactilares químicas inaccesibles hasta JWST”.

