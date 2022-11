Debut agridulce para Brasil en el Mundial de Qatar 2022: Neymar se retira lesionado

Este jueves la selección brasileña oficializó su debut en el Mundial de Qatar 2022 tras derrotar a su similar de Serbia con marcador de 2-0. Sin embargo, no todo es alegría en la pentacampeona a pesar del “jogo bonito”, pues la estrella Neymar Jr. se retiró con notorias molestias físicas y gestos de dolor poco antes de finalizar el partido.

Rondaba el minuto 79 del compromiso cuando el 10 aprovechó una pausa en el juego y se sentó inesperadamente en el césped para agarrarse el tobillo con visible dolor y preocupación. Rapidamente desde el banquillo ‘canarinho’ sustituyeron al atacante por el extremo del Manchester United, Anthony.

En la trasmisión del partido en vivo se pudo ver como Neymar se retiraba contrariado y con rostro serio. Al llegar al banco de suplentes, los equipos médicos de la selección lo abordaron y pusieron hielo en uno de sus tobillos mientras el futbolista se cubría la cara con la camiseta verdeamarela.

Secuencia de la lesión de Neymar en fotos

Neymar se sentó en el césped por un problema en uno de sus tobillos durante el encuentro entre Brasil vs. Serbia en Qatar 2022. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Neymar con un claro gesto de dolor por el que tuvo que ser sustituido en el partido entre Brasil vs. Serbia en Qatar 2022. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Neymar adolorido en uno de sus tobillos siendo atendido por los médicos de Brasil a 10 minutos del final en el partido ante Serbia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

El entrenador de Brasil, Tité, consolando a Neymar tras ser reemplazado por problemas físicos en su tobillo. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

por favor deus que nao seja nada com o neymar, eu te imploro pic.twitter.com/BuSERtXMFY — njdeprê – marlon 🇧🇷🇶🇦 (@njdmarlon) November 24, 2022 Neymar en el banco de suplentes con un vendaje de hielo en uno de sus tobillos.

De momento no se conoce el alcalnce de la lesión, golpe o molestia, pero el semblante del jugador, el gesto del entrenador brasileño consolándolo y el hielo en la zona del tobillo han encendido las alarmas y preocupado a más de uno.

Neymar no tuvo el mejor de sus partidos. Brasil dominó casi el 60 % de la posesión y superó la veintena de remates, pero el atacante se mostró errático en muchas combinaciones y pases entre líneas. La estrella del PSG no pudo desplegar su amplio repertorio de regates por la falta de precisión y el duro marcaje al que fue sometido por los serbios, que cometieron más de 10 faltas y varias de ellas hacia el ex del FC Barcelona.

Las lesiones de tobillo del líder futbolístico de Brasil han sido una constante en su carrera. Desde que llegó a Francia, padeció al menos tres que lo alejaron un buen tiempo de los terrenos de juego e incluso no pudo disputar la Copa América de 2019.

