Carlos Rivera da a conocer que está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida | VIDEO

El dolor que causa la muerte de un padre es indescriptible, y más cuando tuviste una relación tan entrañable con ellos. Fue el pasado 27 de agosto que se dio a conocer el deceso del papá de Carlos Rivera.

Ante esto, el cantante no se manifestó de inmediato y aunque no canceló sus presentaciones, se le pudo ver francamente sentimental en varios de sus conciertos, en algunos de los cuales afirmó que la presencia de su padre lo acompañaba y que no le sorprendería que su espíritu estuviera por ahí deambulando entre el público, por lo cual, le dedicó muchos de sus shows.

Pese a que continuó tratando de llevar una vida activa en redes sociales, publicando fotografías en Instagram, su comunicación con sus fans fue limitada, hasta que hoy, a casi dos meses del deceso de su progenitor, el cantante se sinceró.

Rivera, intérprete de temas como “Recuérdame” decidió compartir un video en Instagram en el que interactuó más de cerca con sus fans en el que además de disculparse por estos meses de lejanía les aseguró que este tipo lejos de ellos no había sido sencillo para él, aunque ahora tenía muchos proyectos en mentes.

Y demostrando que es un ave fénix, Carlos Rivera aclaró que aunque “estos meses no han sido fáciles para él”, es importante que sus seguidores estén atentos de sus redes oficiales, pues se vienen muchos proyectos y espera visitar muchos países.

Con lo cual podría estar dando el adelanto de lo que podría pintar como una gira mundial o al menos regional en la que se espera que el mexicano visite varios de los países en los que ya ha ido a deleitar a los pobladores de diferentes naciones con su melodiosa voz.

“Literalmente vamos a ir a todas partes, entonces esto que apenas comienza es para presentarles un viaje que nos va a llevar a muchísimos lugares para volver a estar cerca y les quiero decir que ya estamos de vuelta, literalmente ya estamos de vuelta y sé que he estado un poquito desconectado, pues estos meses no han sido nada fáciles para mí sin embargo todo tiene que seguir, la vida tiene que continuar” CARLOS RIVERA

De hecho, el esposo de Cynthia Rodríguez agregó que próximamente también lanzará un disco inédito con canciones escritas por él mismo en donde toca temas de la vida cotidiana y con el cual espera conectar con su gente tal y como lo ha logrado con sencillos anteriores, con los cuales ha logrado tocar fibras de sus fans tal y como nunca hubiera imaginado.

Y como las sorpresas con Carlos Rivera no podían quedarse ahí, al invitar a sus seguidores al trasladarse a su live de YouTube, grato fue el descubrimiento de sus fans al ver que la ansiada y espera noticia que tenía el ídolo mexicano era la versión acústica de una de sus nuevas canciones la cual pinta para ser todo un éxito.

