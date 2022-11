Ecuador sorprende al mundo: La Tri puso contra las cuerdas a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022

El estadio Internacional Jalifa presenció un partido trascendental por el grupo A del Mundial de Qatar 2022. La victoria de Senegal obligaba a que Ecuador consiguiera un buen resultado ante Países Bajos. El conjunto de Gustavo Alfaro respondió y consiguió un empate 1-1. La Tri se llevó los aplausos del público, pues estuvo más cerca del triunfo que los neerlandeses.

Luego de unos primeros minutos de mucho estudio por ambas selecciones, Cody Gakpo, uno de los jugadores más talentosos del conjunto neerlandés, marcó el 1-0 a los 5 minutos del partido. El futbolista del PSV Eindhoven anotó uno de los pocos goles desde fuera del área de este Mundial de Qatar 2022.

Luego del gol neerlandés, el conjunto europeo durmió el partido durante 20 minutos. La selección ecuatoriana no pudo recuperar la pelota del dominio de la selección de Louis van Gaal. Pero La Tri se recuperó y comenzó a inclinar la cancha en la segunda mitad del primer tiempo. En el minuto 34 de partido, Enner Valencia intentó convertir su tercer gol el Qatar 2022, pero Andries Noppert detuvo el remate.

Cuando parecía que Países Bajos se iba al descanso con un primer tiempo tranquilo, el conjunto de Louis van Gaal tuvo un gran susto en el tiempo agregado. Luego de un tiro de esquina repelido por la defensa, Angelo Preciado remató desde fuera de área, Pervis Estupiñán le cambió la dirección a la pelota que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, los árbitros consideraron que Jackson Porozo obstaculizaba la visión del guardameta neerlandés y el gol fue invalidado.

Para el segundo tiempo, Países Bajos recibió una cucharada de su propia medicina. Ecuador consiguió empatar el partido en los primeros 3 minutos del segundo tiempo, gracias al olfato goleador de Enner Valencia. El veterano delantero fue capaz de pescar un rebote del arquero neerlandés y concretar su tercer gol en el Mundial de Qatar 2022.

De forma sorprendente, Países Bajos fue dominado por un conjunto ecuatoriano con mucho corazón que inclinó la cancha durante gran parte de la segunda mitad. Gustavo Alfaro y sus dirigidos le plantearon un partido perfecto a la histórica selección europea.

A cuatro minutos del final del tiempo reglamentario surgió la gran preocupación de Ecuador en el partido. Enner Valencia, el goleador de La Tri, tuvo que ser sustituido del campo luego de quejarse de algunas molestias musculares. Las imágenes fueron muy poco alentadoras, pues el jugador tuvo que retirarse en camilla.

Pero el trabajo ya estaba hecho y Ecuador consiguió un punto valioso que lo perfila a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. La Tri se mantiene invicta en la Copa del Mundo con un Enner Valencia pletórico que ha marcado dos goles en tres partidos.

