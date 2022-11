Jill y Joe Bien hacen llamada sorpresa al ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’

El presidente Joe Biden y su esposa Jill hicieron una llamada sorpresa al coanfitrión de Today, Dylan Dreyer, quien se encontraba transmitiendo el ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’ para desear sus buenos deseos a todos los estadounidenses.

“Quiero dar las gracias a los bomberos, los policías, los socorristas. Nunca se toman un descanso”, dijo el presidente. “Y, por cierto, hablaremos con algunas de nuestras tropas más tarde hoy, tanto aquí como en el extranjero”.



Durante la llamada la Doctora Jill Biden reveló que después de pasar una noche en familia, tomarían una caminata por la playa de Nantucket, lugar al que la pareja vuelve año con año desde que contrajeron matrimonio.



Este es el segundo año consecutivo que la pareja hace una llamada sorpresa a los presentadores de Today durante el desfile más visto de la televisión. En 2021 el mandatario recordó a los norteamericanos que no hay nada que no puedan superar “mi mensaje es: después de dos años, regresaste. Estados Unidos regresó. No hay nada que no podamos superar, Al. Y tú eres una de las razones de eso, amigo”.

El primer ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’ se celebró en 1924, y en los primeros años contó con animales vivos del zoológico del Parque Central de Nueva York, pero en 1927 las autoridades los sustituyeron en el desfile por grandes globos de helio con forma de animales, desde entonces los estadounidenses son testigos de las increíbles figuras que sobrevuelan los cielos horas antes del Día de Acción de Gracias.