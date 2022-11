Lavar carros a domicilio se vuelve popular: dueño de autolavado móvil cuenta su exitosa experiencia

Fue hace 6 años, en esos días en los que el trabajo escaseaba en el taller de enderezado y pintura en el que laboraba, que a Marcos Ordúñez se le ocurrió comenzar a lavar carros a domicilio.

Este año, cuando el número de sus clientes creció, decidió renunciar a su empleo y dedicarse de lleno a su negocio de lavado de autos móvil.

“Yo trabajaba enderezando autos chocados, pero si no había trabajo, no me pagaban”, recuerda.

En esas horas de ocio, preocupado por la falta de ingresos, Marcos decidió ponerse a lavar carros.

“Estaba pensando y pensando en qué hacer, busqué gente para que me ayudara y empecé los fines de semana sin dejar mi empleo”. A su negocio lo bautizó con el nombre The Smart Guys Auto Detailing, dice Marcos, nacido en Los Ángeles, hijo de padres inmigrantes mexicanos. Marcos Ordúñez lleva seis años lavando carros a domicilio. (Cortesía) Recuerda que comenzó con una troquita en la que se transportaba a los lugares donde lo llamaban para lavar vehículos. “Después me compré una Van para llevar ahí mi equipo que fui adquiriendo poco a poco conforme me fueron cayendo los clientes”. Su equipo consiste en una máquina para el champú, una aspiradora, un tanque de agua, una planta generadora, una secadora de vapor y los químicos que utiliza para el lavado. Marcos trabaja junto con su hermano en el autolavado móvil en oficinas y hogares. “El servicio sí es más caro comparado con un negocio establecido de limpieza de carros, pero dice que la calidad que ellos ofrecen es superior”. Dice que ellos hacen un trabajo a detalle que puede llevar horas. “Tenemos varios paquetes de lavado como el esencial, el de lujo y el ejecutivo; y los precios van en promedio desde $165 a $200, y siempre podemos negociar”. Marcos Ordúñez utiliza agua destilada para lavar los autos. (Cortesía) El lavado que hace Marcos Ordúñez es a detalle. (Cortesía) Marcos Ordúñez se esmera es hacer un trabajo de calidad. (Cortesía) Listo después de pasar por las manos de Marcos Ordúñez. (Cortesía) Marcos dice que hay cada vez una mayor demanda por el lavado de carros en casas y oficinas porque los conductores no tienen tiempo de ir a un lugar a limpiar sus vehículos.

“Para estas personas es más cómodo que alguien vaya a sus casas a lavarles sus carros mientras ellos trabajan o se ocupan en otras cosas”.

Dice que algunos días trabaja en un estacionamiento en el centro de Los Ángeles, frente a la biblioteca, donde algunos de sus clientes llevan ahí sus autos.

“A veces vamos a los trabajos a lavar los autos de los empleados”.

Comenta que para trabajar sin problemas en estacionamientos, aceras y calles, tiene un permiso de la ciudad de Los Ángeles, pero se han encontrado con que otras ciudades le ponen restricciones al lavado de unidades.

“Por ejemplo en Beverly Hills querían otro permiso; y así cada ciudad tiene sus reglas, y nosotros buscamos cumplirlas para poder trabajar”.

Marcos dice que nunca pensó que iba a tener su propio negocio, pero fue la falta de trabajo suficiente lo que lo llevó a probar suerte.

Y no se arrepiente porque le ha ido bien.

“Fue este año, que dejé mi trabajo como enderezador de autos, y me dediqué 100% a mi negocio. Si no me hubiera animado, no estaría en esta posición”.

Aunque cada vez hay más angelinos que se dedican al negocio de lavar carros a domicilio, Marcos dice que no le ha afectado.

“Cuando yo comencé no había competencia, pero no lo veo como problema. El condado y la ciudad es muy grande, y da para todos. Es más, quienes nos dedicamos al lavado móvil de autos, nos hemos conectado a través de las redes sociales y nos pasamos tips para ayudarnos unos a otros”.

Antes de la pandemia, comenta que tenía más gente que lo ayudara, pero hoy solo son dos los trabajadores, su hermano y él.

A seis años de haberse lanzado por cuenta propia a abrir su negocio, dice que está contento porque sus ingresos son buenos.

“Mi sueño era dejar mi trabajo porque no miraba un buen futuro; y lo logré. Estoy haciendo más ingresos. Y mi idea era hacer más grande mi negocio, pero por ahora lo que más me interesa es mantener la alta calidad del trabajo que hacemos”.

Para conocer más visita su página web The Smart Guys: y también puedes llamarlos al 562-362-0027.