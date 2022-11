Mujeres sin hogar de California devuelven miles de dólares encontrados en una camioneta quemada a su vecino propietario

Dos mujeres sin hogar en el norte de California devolvieron una gran cantidad de dinero en efectivo pertenecientes a un hombre cuya camioneta fue destruida en un incendio.

Las mujeres se encontraban entre las cuatro personas sin hogar que revisaron los escombros el miércoles cerca del Aeropuerto Internacional de San José para salvar lo que pudieron para un vecino identificado como George, informó Fox San Francisco.

Durante el incendio, dos hombres salvaron a los dos perros de George y las mujeres encontraron una cantidad no especificada de dinero en efectivo, miles de dólares, que había estado escondido en el vehículo.

“Esa noche, antes de encontrar el dinero, él estaba diciendo que perdió el dinero que estaba ahorrando para ir a casa y visitar a mi familia. No ha visto a su familia en 10 años. Necesita ver a su familia”, dijo Gretchen Pace al medio de comunicación. “Lo que ahorró de dinero fue esto”.

Un amigo le dijo a la estación de noticias que George fue hospitalizado por una enfermedad no relacionada, pero que estaba agradecido por lo que hicieron sus vecinos.

Kimberly Williams, quien tampoco tiene hogar, dijo que encontró otro fajo de efectivo en una lata entre los escombros.

“Estaba quemado en el extremo, pero el medio de los billetes era completamente visible”, dijo. “El número de serie y todo estaba intacto. no sé cuánto fue, no lo conté. Me emocioné mucho”.

“Simplemente se lo entregué y él comenzó a llorar y dijo oh Dios mío, ¿por qué hiciste esto? Dije que es tu dinero. No es mío”, dijo Pace.

“Me ofreció dinero. Dije que no. Dame suficiente para un paquete de cigarrillos. Él dice, déjame invitarte a cenar. Dije que un café y una dona son suficientes para mí”.

