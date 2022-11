Aracely Arámbula expone sus curvas perfectas mientras posa en lencería de encajes frente al espejo

Aracely Arámbula volvió a deslumbrar con su belleza y espectacular silueta, pues a través de sus redes oficiales sociales compartió una fotografía con la que enamoró a sus millones de fanáticos gracias a las diminutas prendas de lencería que lució mientras posa frente al espejo.

La actriz y cantante originaria de Chihuahua, México, está a acostumbrada en llamar la atención no solo por el talento que proyecta a través de las pantallas de televisión en cada proyecto en el que participa, siendo uno de los más recientes la telenovela de TelevisaUnivision ‘La Madrastra’, personalidad a la que también sabe sacar provecho sobre los escenarios teatrales; pero otra de las características que sin duda alguna la han llevado a robarse el corazón de sus admiradores es la espectacular belleza que posee.

Una clara prueba de ello fue la compartida por la celebridad de 47 años, quien por medio de su perfil oficial de Instagram expuso su sensualidad mientras posa frente al espejo con un audaz conjunto de lencería de encajes color vino tinto que acentuó sus prominentes curvas y abdomen marcado, aunque la imagen también dejó ver sus curvas desde la espalda.

La publicación que puso en evidencia la belleza de la ex de Luis Miguel, fue compartida con el objetivo de dar la bienvenida al fin de semana, pero inmediatamente fue elogiada por más de 80 mil fanáticos que le otorgaron jun corazón rojo, además de mensajes en los que destacaron lo espectacular que luce.

“De lo que se perdió Luis Miguel”, “Qué bonita”, “Cuerpazo”, “Guapa”, “Espectacular”, “La Doña hermosa”, y “Qué belleza”, fueron solo algunos mensajes que recibió la estrella de televisión.

Días antes, la protagonista de series televisivas como ‘La Patrona’ y ‘Los Miserables’ apareció dentro de la misma red social luciendo sus estilizadas piernas con un vestido de seductora abertura lateral, con lo que también recibió cerca de 100 mil “me gusta”. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Y aunque en dicho perfil social también comparte detalles de los proyectos en los que participa, también disfruta mostrar algunos aspectos de su vida diaria, en especial en fechas especiales o mientras disfruta los días de descanso, como cuando posó en bikini mientras se broncea. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

