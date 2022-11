Dulce María presume su espectacular casa en Ciudad de México y nos lleva hasta la cocina

La cantante mexicana Dulce María, quien el próximo 6 de diciembre cumplirá 37 años y quien hace unas semanas dio de qué hablar por no haber asistido a la boda de Maite Perroni, presumió en días recientes la muy linda casa de Ciudad de México que comparte con Paco Pérez, su pareja, y con la pequeña María Paula.

Su hogar, por lo que pudimos ver en las imágenes captadas por las cámaras del reality show ‘Divina Comida’, cuenta con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar y que pudieron ser disfrutadas por sus distinguidos invitados, María León, Alex Lora y Erik Rubín.

Su comedor llama la atención por ser rectangular, de caoba y por contar con espacio para diversas sillas de madera de tono marrón. La habitación es completada por una espectacular planta, por un esquinero en el que tiene algunos artículos decorativos y por unos cuadros que reflejan la gran pasión que tiene por el mar.

“Les enseño un poco de un rinconcito más personal. Me gustan mucho los elefantes, mi Frida y esta frase que me gusta mucho ‘Donde no puedas amar… no te demores”, dijo Dulce María mientras mostraba los adornos de su esquinero.

A continuación llevó a las cámaras a su egoteca, es decir, a su sala de trofeos, la cual también funciona como sala de televisión, al contar con un muy cómodo sofá modular de tono gris, con otro más individual de tono azul y con una gran pantalla de televisión colocada sobre un lindo mueble.

Su sala de trofeos es completada por diversos cuadros, por algunas guitarras y por un bar dotado con tres sillas estilo periquera.

El tercer rinconcito que presumió fue su jardín, un espacio que está conformado por una terraza con muebles de exterior, así como por extensas áreas verdes, por lo que la pequeñita María Paula puede jugar por horas sin parar.

La habitación estrella de la casa, o por lo menos así lo fue en el reality, fue su cocina, la cual goza de alacenas de color blanco, de electrodomésticos de acero inoxidable y de una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Dulce María consintió a sus invitados con una exquisita receta hecha por ella misma (Divina Comida)

