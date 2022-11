Marjorie Taylor Greene confirma que Trump perdonará a los acusados del ataque al Capitolio

La representante republicana, Marjorie Taylor Greene aseguró que Donald Trump perdonará a todos los que irrumpieron el día del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando llegue a la Casa Blanca en 2024.

A través de su cuenta en Twitter, Marjorie Taylor Greene, que se ha destacado por ser fiel a Donald Trump respondió a las críticas que ha recibido el expresidente por no ser lo suficiente enérgico para defender a los acusados del ataque al Capitolio.

Declaraciones que surgen después de que el diario Axios publicó que Nick Fuentes, el extremista, antisemita y líder de supremacía blanca, le reprochó a Trump que los activistas de extrema derecha no creen sentir su apoyo.

“Fuentes le dijo a Trump que representaba un lado de la base del expresidente y que estaba decepcionado con su nuevo enfoque cauteloso, especialmente con lo que algunos activistas de extrema derecha ven como una falta de apoyo a los acusados ​​en el ataque al Capitolio del 6 de enero”, fue lo que publicó el medio de comunicación.

Donald Trump tuvo una reunión con Nick Fuentes y Kanye West en su residencia de Mar-a-Lago, y luego de tantas críticas, según el expresidente señaló que no conocía al antisemita.

Por su lado, Marjorie Taylor Greene de inmediato acudió a su red social para defender al expresidente. “Cualquiera que afirme que el presidente Trump no está haciendo nada por los acusados ​​del 6 de enero antes del juicio está mintiendo, no tiene ni idea o quiere lastimarlo”.

La representante de Georgia aseveró que durante los mitin en donde se ha presentado, el expresidente se ha comprometido a defender a las personas que ya fueron acusadas por ser los que ocasionaron el ataque el 6 de enero.

“Ha dicho una y otra vez en prácticamente todas las manifestaciones que perdonará a los acusados ​​del 6 de enero cuando se convierta en presidente otra vez. He estado en muchas manifestaciones este año y lo escuché decir que indultará a los acusados ​​J6. No he escuchado a ningún otro candidato presidencial potencial para 2024 decir eso todavía”, fueron las palabras de la republicana.

