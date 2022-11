Chris Christie destaca la “falta de juicio” de Trump tras reunirse con antisemita

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie criticó severamente la reunión que tuvo Donald Trump con un antisemita, racista y negador del Holocausto en su mansión de Mar-a-Lago en Florida, declarando que no es apto para ser el candidato republicano a la presidencia en 2024.

The New York Times informó que el expresidente Trump tuvo una cena en su resort con Nick Fuentes, un antisemita, racista, extremista, conocido como uno de los supremacistas más influyentes, en la que también estuvo presente el rapero Kanye West, quien ha sido condenado por sus declaraciones racistas.

El exgobernador republicano descalificó a Donald Trump por convivir con las dos personas y declaró que tuvo una falta de juicio por permitir que el antisemita estuviera en su casa.

“Este es solo otro ejemplo de una terrible falta de juicio de Donald Trump, que combinado con sus malos juicios pasados, lo convierte en un candidato insostenible para las elecciones generales del Partido Republicano en 2024″, expresó Christie.

El exgobernador no se limitó a decir que la reunión del expresidente con dos personas que son señaladas de racistas fue para llamar la atención, sin darse cuenta que perjudicó su imagen más de lo deteriorada que ya está. “No puede soportar no tener atención todo el tiempo”, apuntó.

“Que alguien se presente en su club, incluso si crees no saber quién era Nick Fuentes, y quiere sentarse con él, alimenta el hambre que siente por la atención que se está perdiendo desde que dejó la presidencia”, anexó el exgobernador.

Nick Fuentes, un extremista y supremacista blanco seguidor de Donald Trump. Foto: William Edwards/AFP/ Getty Images.

A través de su red social Truth Social, Trump escribió después de la cena en su mansión que Kanye West, ahora conocido como Ye, le pidió reunirse, pero que no conocía a Nick Fuentes, además de agregar que el rapero no “expresó” antisemitismo durante la reunión.

Aunque, Ye señaló que el expresidente se sentía muy cómodo junto Fuentes durante el tiempo que convivieron en Mar-a-Lago.

Nick Fuentes de 24 años, ha sido descrito como un extremista de ultra derecha, racista, antisemita, negador del Holocausto, un líder supremacista blanco que organiza una reunión anual en el evento America First Political Action Conference.

“Negador del Holocausto y racista descarado, el Sr. Fuentes usa abiertamente un lenguaje de odio en su podcast, en las últimas semanas pide que se envíen militares a los barrios negros y exige que los judíos abandonen el país”, es como lo describe The New York Times.

Por otro lado se encuentra el cantante Ye [Kanye West], quien generó controversia después de que sus cuentas de Twitter e Instagram fueron suspendidas por una serie de comentarios antisemitas que hizo en línea. El rapero también los hizo durante una entrevista en Fox News.

Algunos de los seguidores de Trump, como Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar, Alex Jones, entre otros, tienen cierta relación con Nick Fuentes, así lo destacó el mismo medio de comunicación.

