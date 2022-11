Video: Toni Costa abre las puertas y muestra por primera vez la cocina de su nueva casa

El bailarín español Toni Costa, de 39 años y quien es papá de la pequeña Alaïa, presumió hace unas semanas que por fin había cumplido su sueño de comprar una casa en Florida, en la que vivirá con su tierna hija y en un futuro con Evelyn Beltrán, su actual pareja.

En aquel entonces solo mostró el exterior de su acogedora casa, pero ya en uno de sus más recientes videos dio una probadita de sus interiores, al mostrar su muy linda cocina, mientras que hace unas semanas hizo lo propio con su vestidor.

En uno de sus últimos videos el instructor de Zumba aparece en compañía del chef James, con quien preparó un exquisito pavo, mientras esperaba la visita de Alaïa y de doña Carmen, su mamá, quien viajó desde España para estar con él en los festejos de Thanksgiving.

Por lo que pudimos ver en el video, su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Como buena celebridad, Toni Costa necesita un amplio espacio para su vestidor y así lo demostró con la adecuación que hizo en una de las habitaciones, a la que dotó de cajones y anaqueles que combinan los tonos grises y blancos. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Sigue leyendo:

Kourtney Kardashian sorprende con la sencilla y minimalista decoración de su casa por Navidad

Dulce María presume su espectacular casa en Ciudad de México y nos lleva hasta la cocina

Así es Camp Kilpatrick, la cárcel de California donde Kim Kardashian pasó Thanksgiving

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina presumen su decoración navideña llena de salud y amor