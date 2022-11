Ángela Aguilar presume sus habilidades como vendedora de tacos y “quesabirrias” en Los Ángeles

Ángela Aguilar confesó a sus fanáticos que quiere renunciar como cantante para dedicarse a vender tacos y “quesabirrias”; todo luego de visitar junto a toda su familia y equipo de trabajo una famosa taquería ubicada en el centro de los Ángeles, California.

Jaripeo Sin Fronteras se presentó nuevamente en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, y este se convirtió en el pretexto perfecto para que los Aguilar decidieran probar las delicias que prepara una famosa taquería de birria al estilo Tijuana; y fue en el último episodio del canal de YouTube de Pepe Aguilar donde compartieron todos los detalles de esta grata y experiencia.

Con la carismática personalidad que la caracteriza, Ángela Aguilar se metió hasta la cocina de los famosos Teddys Red Tacos para conocer cómo los preparan, pero además de probar la especialidad de la casa, también debutó como vendedora de tacos de birria; sin embargo, fue tanto su gusto que incluso aseguró que estaba a punto de renunciar a su exitosa carrera como cantante para dedicarse a despachar comida.

“Woow, me encanta, yo quiero trabajar aquí. ¡Ya voy a renunciar a ser cantante! Mi record son 27 tacos en una sentada, quiero que lo sepan”, aseguró la menor de la dinastía Aguilar.

Pero mientras Ángela despachaba, su hermano Leonardo decidió poner a prueba su talento para preparar este tipo de alimento, dejando ver que además de ser un gran cantante también sabe cocinar, aunque eso sí, no perdió el tiempo y deleitó su paladar con unos cuantos taquitos.

“Comiendo y despachando”, le gritaron, por lo que no tuvo más remedio que confesar que su sueño es tener un food truck o camión de comida con una cantidad ilimitada de quesabirrias.

Por su parte, Aneliz Aguilar fue la encargada de poner orden y de paso probar los populares tacos, además de compartir sus anécdotas como vendedora en una lonchería.

“Cuando yo trabajaba en la lonchera me bulleaban, así que voy a llegar a regañar a Ángela: ‘Esto yo no lo pedí, no regresalo'”, mencionó.

Por supuesto “El Gordo” Aguilar, el perro pug consentido de la familia, también recibió su orden especial.

Cabe destacar que Pepe Aguilar fue el encargado de llevar a toda su familia y equipo de trabajo a disfrutar de estos tacos, no sin antes revelar que los conoció gracias a John Legend.

“Llego al centro de los Ángeles y yo dije: ‘tengo que probar estos tacos’ y mando a comprar unos tacos. ¡Maravillosos los tacos!”, tan deliciosos que aseguró nunca antes había probado unos así.

El intérprete de temas como “Prometiste” y “Por mujeres como tú” aprovechó la visita para hablar con el dueño de Teddys Red Tacos, asegurando que su historia es toda una inspiración para otras personas que sueñan con llevar su negocio a otro nivel, tal como él lo ha logrado.

