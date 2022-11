“México es México, a la hora de la hora no da, no aparece”: Se cumplió la predicción de periodista argentino en Qatar 2022

Aunque no pronóstico el marcador, el periodista argentino, Jorge Barraza, quien se encuentra en Qatar cubriendo la Copa del Mundo, ya sabía lo que sucedería en la cancha del Estadio Lusail durante el encuentro entre México y Argentina.

En entrevista con La Opinión horas antes del partido, Barraza demostró que ya sabía que el Tri enfrentaría a un equipo que no refleja el poderío histórico que representa Argentina en un Mundial, que Messi estaba en muy mala condición física y que México se achicaría en el momento importante.

El periodista inició describiendo el mal momento que vive Argentina, luego de la goleada que le propinó Arabia Saudita, anticipando que contra el Tri también podría dar una mala actuación.

“La Argentina llegó muy mal a este campeonato físicamente. En el partido contra Arabia Saudita perdió todas las divididas, todos los saltos, todas las carreras y toddos los cuerpo a cuerpo”, comentó.

Y así sucedió… México hizo ver mal a Argentina durante gran parte del primer tiempo, presionó desde tres cuartos de cancha y generó buen fútbol. Fue el mejor momento de México. Del otro lado, al igual que contra Arabia Saudita, los jugadores albicelestes lucieron imprecisos en los pases, lentos y en general erráticos.

“Messi está pésimo físicamente. Según dicen, rumor que nos llegó hoy, que está físicamente en cuatro puntos. No se puede jugar un Mundial en cuatro puntos. Ahora, va a jugar igual, ¿Cómo va a jugar?: Parado”, acotó el periodista.

Jorge también acertó acá, ya que Messi jugó estático, corrió muy poco y no se veía al 100% físicamente, pero aún así, logró sacarse una genialidad de la chistera y le hizo daño a México con un disparo que entró pegado al poste y terminó en gol, fue el que le abrió el camino a la victoria al equipo sudamericano.

Finalmente, Barraza anticipó que México no podría concretar un buen resultado y así fue: El Tri no logró aguantar el ritmo del primer tiempo y se desmoronó en el segundo, justo cuando más carácter tenían que demostrar.

“México agarra a la peor Argentina posible, pero México es México. ¿Qué quiere decir esto? No es gran cosa, que el jugador mexicano, cuando llega la hora de la hora, no da; a la hora de la hora no aparece.

Y al final, cuando más se les necesitaba, los jugadores aztecas no dieron, no aparecieron. Cuánta razón.

