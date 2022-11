Mundial Qatar 2022: portero de Marruecos develó el motivo por el que cantó el himno y decidió no jugar contra Bélgica

Marruecos daría una de las tantas sorpresas de este Mundial de Qatar 2022 este domingo al vencer 0-2 a su similar de Bélgica. Sin embargo, un extraño episodio sucedería cuando el portero de Marruecos, Yassine Bono, cantó el himno y luego fue sustituido. El guardameta en cuestión explicó horas después lo que sucedió.

En una entrevista para el programa de radio en España ‘El Partidazo de Cope’, el jugador del Sevilla FC reveló que sufrió una lesión a ante Croacia y en su intento de poder jugar contra Bélgica, decidió infiltrarse, pero el tratamiento le generó una reacción adversa.

“Entré a calentar y decidí que me infiltraría justo antes del partido para que el efecto pudiera durar la hora y media del encuentro, pero me dio un mareo a los 5 o 10 minutos de la inyección”, relató.

“Estaba en el túnel, me sentía muy raro, pero no podía volver para atrás. Le pregunté al entrenador si era tarde para cambiar o no y le digo que lo importante era no perder los cambios”, explicó.

Poco después, el arquero decidió saltar al césped como prueba para ver si podía superar los síntomas del malestar. “Yo aguantaba haciendo movimientos rápidos. Estaba en una situación de no saber qué pasa ni saber cómo actuar. Digo a ver si voy a entrar y se me pasa o si tengo que pedir el cambio”.

Fue justo en ese momento cuando se dio el particular hecho que desencadenó en las virales imágenes. “El cambio se tuvo que producir sin poder hacer nada para evitarlo”.

“Cuando termina el himno viene el entrenador y dice que va a perder el cambio. Me llevaron a una sala dentro y me hicieron todos los estudios, y me quedé allí hasta que terminó el partido”, precisó.

En las imágenes previas a su sustitución, se ve a Bono cabizbajo, con una de sus manos en la rodilla a y otra en su pecho mientras se entonaba el himno. Posteriormente fue reemplazado y la cuenta en Twitter de la selección marroquí anunció el cambio, pero no informó las causas.

¿Qué ha pasado? 🤔



📷 Foto 1: Bono, portero de la selección de Marruecos, ha saltado a cantar el himno al terreno de juego.



📷 Foto 2: No aparece en la foto foto oficial. pic.twitter.com/JFFXVtN7zF — Relevo (@relevo) November 27, 2022

Tras esta inusual situación, Marruecos disputó el encuentro en el Estadio Al Thumama y derrotó 0-2 a Bélgica gracias a las anotaciones de Abdelhamid Sabiri y Zakaria Aboukhlal en el segundo tiempo.

Ahora el conjunto africano es líder del Grupo F con cuatro unidades igualado con Croacia. Le siguen Bélgica con tres puntos y Canadá, ya eliminada y aun sin puntaje.

