Silvia Pinal habla de su herencia y cómo la repartirá entre sus hijos: “Otro ya no alcanzó”

Silvia Pinal rompió el silencio en torno a su herencia, pero además de confesar cómo piensa repartir sus bienes, también respondió si es verdad que existen problemas entre Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán debido a su testamento.

Tras los rumores que surgieron hace unos días en los que se aseguró que los hijos de Silvia Pinal estarían en disputa por la herencia e incluso por la ropa que usó a lo largo de 70 años de trayectoria artística, por lo que fue la misma actriz quien terminó con las especulaciones revelando cómo repartirá sus bienes.

Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, donde la última diva del Cine de Oro mexicano respondió a la polémica generada, pero aunque en un principio intentó evadir la respuesta y únicamente aseguró que ya tiene su testamento desde hace varios años, poco después sorprendió al mencionar que uno de sus hijos podría quedar fuera de su lista de herederos.

“Pues mira, yo tengo tres hijos y entre esos tres hay que pensar que hay que darle un barril a uno, otro a otro y al otro ya no alcanzó, ni modo“, agregó haciendo gala de su sentido del humor que la caracteriza.

Sin embargo, poco después retomó la seriedad para revelar que no es verdad, pues toda su fortuna pasará a manos de sus tres descendientes.

Para finalizar, la estrella de cine, teatro y televisión desmintió que existan conflictos entre Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán por su herencia, pero en especial se refirió a los rumores que afirman el menor de ellos estaría interesado en su legado.

“Nunca ha sido el caso“, puntualizó la actriz de 92 años.

Por su parte, el periodista Juan José Origel también se pronunció respecto a la herencia de Silvia Pinal, en donde primero mencionó que le da mucha tristeza porque “ha sido una mujer que ha estado al pendiente de los hijos y les ha dado todo lo que ha podido”, para después dejar entre ver que sí podría existir un distanciamiento entre ellos.

“Pasa siempre en muchas familias cuando ven que ya las cosas se están poniendo medio difíciles quieren la repartición. Espero que todo se arregle”, mencionó en entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

Asimismo, reveló que la administradora de la fortuna de Silvia Pinal es la productora teatral Tina Galindo.

“No sé si las cosas hayan cambiado, pero hasta donde yo me quedé la señora Tina Galindo era la albacea de la señora Pinal, no sé hasta ahorita cómo estén las cosas ni he preguntado”, expresó sin dar más detalles.

