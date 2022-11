Tres personas resultaron lesionadas en violentos allanamientos de morada en El Monte

Tres personas resultaron lesionadas después de que un grupo de ladrones cometió varios violentos allanamientos de morada durante la madrugada de este domingo en el Valle de San Gabriel.

De acuerdo con RMG News, las autoridades de la ciudad de El Monte acudieron aproximadamente a la 1:20 a.m. de este domingo a la cuadra 2700 de Potrero Avenue después de recibir una llamada que reportaba un allanamiento de morada con robo.

De acuerdo con algunas de las víctimas, que solicitaron guardar el anonimato, parecía que el grupo de ladrones estaba buscando algo en específico mientras se introducía de forma violenta de una casa a otra.

“Estaba en la parte trasera de la propiedad y no me di cuenta de que entraron a la casa. Ataron a toda mi familia y casualmente me encontré con eso. Me pusieron una pistola en la cara y me arrastraron a la habitación donde estaba el resto de mi familia y me amarraron”, relató una de las víctimas a KTLA 5.

La víctima declaró que estaba convencido de que él y su familia estarían a salvo si todos cooperaban.

“Se notaba que no iban a lastimarnos. Buscaban algo específico, no tenían el propósito de lastimar a alguien”, mencionó.

Después de que abandonaron su domicilio, la víctima relató que el grupo de ladrones ingresó también de forma violenta a la vivienda de un vecino mayor de edad, donde se escuchó por lo menos un disparo de arma de fuego.

Al parecer ninguna de las personas afectadas por los distintos allanamientos de morada resultó lesionada por disparos, pero las autoridades informaron posteriormente que tres víctimas habían sido hospitalizadas por diversas lesiones.

Oficiales de un escuadrón SWAT registró el área donde se cometieron los delitos y se reportó que habían sido detenidos dos sospechosos.

La mañana de este domingo permanecían prófugos tres sospechosos más de estar involucrados en los violentos allanamientos de morada, pero no se tenían descripciones disponibles de los presuntos ladrones.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer qué es lo que buscaba el grupo de ladrones.

