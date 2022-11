Helena Bonham Carter dice que Johnny Depp ha sido “completamente reivindicado”

Helena Bonham Carter ha protagonizado junto con Johnny Depp varias películas, y ahora dio su opinión acerca de la situación actual del actor tras el largo juicio por difamación en que se enfrentó a su ex esposa Amber Heard.

En una reciente entrevista con The Sunday Times Magazine Bonham Carter dijo que tras esos conflictos legales Depp está “completamente reivindicado. Creo que está bien ahora. Totalmente bien”. La actriz también fue cuestionada sobre las críticas que recibió J.K. Rowland (autora de los libros de Harry Potter) por tener una supuesta transfobia, a lo que respondió: “Creo que ella ha sido acosada. Se ha llevado al extremo el juicio de la gente. Se le permite su opinión, particularmente si ha sufrido abuso. Todo el mundo lleva su propia historia de trauma y forma sus opiniones a partir de ese trauma, y hay que respetar de dónde viene la gente y su dolor. No tienen que estar todos de acuerdo en todo, eso sería una locura y aburrido. Ella no lo dice en serio, sólo dice algo de su propia experiencia”.

En cuanto a Amber Heard, Helena dijo que la actriz simplemente aprovechó el movimiento Me Too en el conflicto con Depp: “Mi opinión es que (Amber) se subió a ese péndulo. Ese es el problema con estas cosas: que la gente se subirá al vagón del tren porque es la tendencia y para ser la chica del póster de ello”.

