VIDEO: Christian Nodal y Cazzu demuestran su amor en el escenario cantando a dueto con mariahi

Christian Nodal y Cazzu volvieron a demostrar públicamente su amor, esta vez durante un concierto en Zapopan, Jalisco, donde la pareja compartió el escenario para interpretar a dueto un romántico tema acompañados por un mariachi.

Julieta Emilia Cazzuchelli, quien es mejor conocida como Cazzu, es una es una cantante, compositora y directora argentina de 28 años que cuenta con gran fama en Latinoamérica y actualmente se encuentra en México realizando una serie de conciertos con los que ha logrado confirmar por qué es una de las artistas más destacadas del momento.

Pero fue durante su presentación del pasado 27 de noviembre en el Guanamor Teatro Studio de Zapopan, Jalisco, donde la originaria de Argentina sorprendió a quienes asistieron al show con un inesperado dueto junto a su novio, Christian Nodal.

Acompañados con la música de un mariachi, el cantautor sonorense subió al escenario para interpretar una adaptación del tema “Piénsame”, que forma parte del álbum más reciente de Cazzu que lleva por nombre Nena trampa.

“Yo nunca pretendí ser premio que un varón presume, no me parezco una flor, no sueño con el amor ni todo lo que se asume, pero cuando pienso en vos en el hiriente desvelo me arrepiento del adiós y te escribo una canción para decirte te quiero”, es un fragmento de la canción que fue coreada por los fanáticos de la argentina.

Cazzu y Christian Nodal cantando “Piénsame” en Guadalajara🇲🇽 pic.twitter.com/wrJsSl4rHc — cazzu sources 🕷 (@cazzusources) November 28, 2022

“Muchas gracias, los dejo con la jefa“, fueron las palabras que pronunció Nodal antes de abandonar el escenario.

La sensible interpretación culminó con un beso y un abrazo sobre el mismo escenario, momento que nuevamente agradecieron los presentes, además de avivar los rumores que surgieron hace unas semanas sobre una posible colaboración entre Cazzu y Christian Nodal.

Como era de esperarse la pareja también recibió el reconocimiento de sus fans dentro de las redes sociales en donde se pronunciaron a favor que de graben el tema en estudio, pues es una versión en regional que los dejó completamente satisfechos.

“Increíble dueto lo máximo”, “Saquen esta versión, por favor”, “Esa bella canción es de la autoría de Cazzu. Y en la voz de los dos queda preciosa”, “Precioso canta ella y el Rey ni se diga. Bellísimo dueto”, “Son geniales”, fueron solo algunos mensajes.

El tema “Piénsame” fue lanzado en junio de este 2022, y actualmente ya supera los 3 millones de reproducciones en YouTube.

