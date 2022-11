Andrés Guardado le soltó la mano al Canelo en su conflicto con Lionel Messi: “Me parece una tontería”

Continúa la polémica por el enojo de Saúl Álvarez al notar el “desprecio” de Lionel Messi sobre una camiseta de la Selección Mexicana. La playera presuntamente pertenecía a Andrés Guardado. El futbolista azteca habló con respecto al tema y, lamentablemente para Canelo, se está quedando solo en su denuncia.

El boxeador mexicano considera un acto grosero el hecho de que Lionel Messi dejara la camiseta intercambiada en el suelo. Además, el peleador azteca también cuestionó que el argentino pateara, desde su óptica, la camiseta de El Tri. Canelo calificó esta acción como un acto irrespetuosa. Sin embargo, Andrés Guardado se puso del lado de “La Pulga” y dejó solo al Canelo en su denuncia.

“Se la persona que es Leo. Desgraciadamente, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado (…) Me parece una tontería. No tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas“, indicó Guardado en una entrevista con TyC Sports.

El futbolista del Real Betis no dejó fuera de su análisis el contexto en el que se desarrolló el video que está viralizado en redes sociales: victoria de Argentina, recuperarse en el grupo y despojarse de un gran peso de encima. Además, Andrés Guardado explicó que las indumentarias son lavadas justo después de cada partido.

“Cuando tu dejas lo sudado en el suelo, va para lavar. Lo que no dejas en el suelo, te lo llevas a tu casa. Esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Yo también llegué y la tiré para que la lavaran. No le dimos mayor importancia”, concluyó.

