Cuauhtémoc Blanco quiere jugar contra Arabia Saudita para que México anote: “denme 15 minutos y les doy dos pases para gol”

La selección de México tiene un pie fuera del Mundial de Qatar 2022 y en gran parte se debe a su falta de gol, ya que no han podido marcar en lo que va del campeonato y eso los tiene contra la pared, ya que este miércoles se jugarán el boleto a los octavos de final en la última fecha de la fase de grupos contra Arabia Saudita; sólo que hay un pequeño inconveniente: para depender de ellos mismos necesitan ganar por goleada, algo que se ve difícil por el pobre talento ofensivo que hemos visto en los últimos encuentros.

A propósito de este tema, Cuauhtémoc Blanco, el icónico jugador de la selección de México, puso en duda la capacidad del Tri para resolver el partido y recordó cuando él enfrentó a Arabia Saudita, equipo que dejó claro que ya no es el mismo, porque ha crecido futbolísticamente de esa época a la fecha.

“Cómo chingados le van a hacer (ante Arabia Saudita), si no meten gol. No es meter delanteros por meterlos. Arabia Saudita está bien trabajado, no es como cuando les metí tres o cuatro goles en el Azteca (1998) y ha levantado”, explicó en entrevista para Fox Sports.

“El Divo de Tepito”, quien ahora es gobernador de Morelos, también bromeó diciendo que si pudiera él mismo se metería al campo para darles balones de gol a los delanteros, como solía hacerlo en sus tiempos para Luis García, el “Matador” Hernández y Paco Palencia, entre otros.

“Con que me dieran 15 minutitos, doy dos pases de gol y me salgo, porque me puede dar un infarto“, acotó.

"DOS PASES DE GOL PONGO Y ME SALGO" 😅



Cuauhtémoc Blanco hace comentarios fiel a su estilo y pidió que le dieran minutos con la Selección.



Dejó en claro también que al técnico se le respeta. @GusMenFox@RafaMLOficial@carlossalcido7@arturobrizioc

Antonio Mohamed pic.twitter.com/bJ7MYs4c1U — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 26, 2022

Finalmente, el legendario jugador americanista le mandó un mensaje al equipo, recordándoles que su momento es ahora y que ya no hay margen de error.

“Deben de tener dos bien puestotes, que se vayan para adelante, atacar y defender y se acabó. Si no, van agarrar su maletitas y será un gran fracaso para la Selección Mexicana”, concluyó.

México y Arabia Saudita chocarán este miércoles 30 de octubre en el Estadio Lusail a las 2 pm ET / 11 am PT.

