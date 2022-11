Ecuador se despide del Mundial de Qatar 2022: La Tri fue sorprendida por Senegal y abandona la Copa del Mundo

El Estadio Internacional Jalifa presenció uno de los partidos más trascendentales de lo que va del Mundial de Qatar 2022. Ecuador y Senegal cerraron el grupo A con un partido que definió al segundo clasificado del sector. El conjunto de Gustavo Alfaro perdió 1-2 con el conjunto africano y se despide de la Copa del Mundo. Países Bajos y Senegal son los clasificados del grupo A.

El duelo entre africanos y sudamericanos fue muy estudiado en los primeros 25 minutos. Ecuador y Senegal llegaron a los arcos rivales, pero no generaron mayores peligros en sus ataques. La igualdad favorecía al conjunto de Gustavo Alfaro. Esta fue la principal razón por la que la selección senegalesa insistió más sobre el arco de Hernán Galíndez.

What a chance for Senegal! 😳 pic.twitter.com/ebsfVsYRV7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

Another huge chance for Senegal!



The Lions of Teranga are knocking in the first half 👀 pic.twitter.com/jfuQUuTm0L— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

Para la segunda mitad del primer tiempo, Senegal continuó inclinando la cancha hacia el arco ecuatoriano. La selección africana lograba llegar con consistencia al arco sudamericano, pero no lograban generar peligro en la portería de Ecuador que firmaba el empate.

Pero luego de tanta insistencia llegaría el premio para el conjunto africano. El futbolista Ismaïla Sarr ganó en velocidad y se aproximó a la portería de Galíndez. Félix Torres fue superado por su rival y esto propició una entrada tardía de Piero Hincapié que le cortó la carrera al senegalés. El juez principal decretó penal y el VAR lo ratificó. El propio Sarr se encargó de cobrar la pena máxima y poner arriba 1-0 a Senegal al minuto 44. PENTALY FOR SENEGAL



A penalty is awarded after this collision in the box ⬇️ pic.twitter.com/3Kmx3BTzbF— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022 GOAL SENEGAL



Too easy for Ismaïla Sarr 🇸🇳 pic.twitter.com/MaxVtu8ZtJ— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

Para la segunda mitad, Ecuador debía salir a buscar el partido. La victoria de Senegal los dejaba fuera de la Copa del Mundo. Pero el conjunto africano se mostraba cómodo dentro del campo y manejaba a la perfección el resultado. Sin embargo, la pelota parada fue oro para el conjunto de Gustavo Alfaro. un córner le dio el empate a Ecuador por intermedio de Moisés Caicedo al minuto 67. ECUADOR TIES IT 🇪🇨



As it stands Ecuador is heading to the knockout stage pic.twitter.com/vzUTCIwblM— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

Pero el conjunto ecuatoriano recibió un gran balde de agua fría en el partido. Solo transcurrieron un par de minutos para que se silenciara la euforia sudamericana. El central Kalidou Koulibaly marcó el segundo gol senegalés al minuto 70 de partido. This game is WILD 🤯



As it stands, Senegal is moving on to the knockout stage 🇸🇳 pic.twitter.com/2GUY6M8EEM— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

Durante gran parte del partido daba la sensación de que Aliou Cissé le ganó la batalla estratégica a Gustavo Alfaro. A pesar de que Ecuador controló la pelota, sus ataques realmente no fueron del todo peligrosos. Solo tres remates durante todo el partido llevaron dirección de arco.

Finalmente, Senegal logró controlar el partido y mantener el resultado. Ecuador perdió 1-2 y de esta forma le dice adiós al Mundial de Qatar 2022. El conjunto de Gustavo Alfaro se marcha con un registro de una victoria, un empate y esta última derrota que los condenó en la Copa del Mundo.

SENEGAL IS GOING TO THE KNOCKOUT STAGE 🇸🇳



Senegal reaches the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time since 2002, and the second time in men's national team history 👏👏 pic.twitter.com/q0572AFHfz— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

