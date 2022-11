Seleccionador de Gales revela que Gareth Bale salió ante Inglaterra debido a una lesión

La Selección de Gales quedó fuera del Mundial Qatar 2022 algo que sin duda molestó mucho a los seguidores del equipo. Sin embargo, esta no fue la única noticia negativa que vivió Robert Page, seleccionador de Gales y su afición.

Esto motivado a que el entrenador confirmó en rueda de prensa que Gareth Bale se tuvo que marchar sustituido por un problema en los isquiotibiales, siendo así un problema no solo para el equipo nacional, sino que también para el LAFC de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Bale, quien tuvo pasó en el Real Madrid de España y Spurs de Inglaterra, fue retirado del terreno de juego al descanso de forma sorprendente, tras una primera parte en la que tocó solo siete veces el balón, pero Page confirmó que fue por problemas físicos.

“Tenía un problema en los isquiotibiales. Iba a intentar forzar y salir, pero contra Inglaterra sabía que necesitaba a todos mis jugadores al 100 %. Quería lo mejor para el equipo y lo entendió”, dijo Page en rueda de prensa.

“No creo que sea la última vez que le vean con la camiseta de Gales”, añadió Page, espantando los rumores sobre la retirada del galés. Aunado a esto, el mismo jugador del equipo de Los Ángeles habló y afirmó que “continuará mientras pueda y me quieran”

“Seguiré mientras pueda y me quieran. Es un momento difícil, pero esto no para. En marzo comienza la fase clasificatoria para la Eurocopa y espero estar”, dijo Bale en la cadena británica BBC, quien también dijo que no se retirará de la Selección antes de su eliminación.

“Tenemos que pensar en lo lejos que hemos llegado en un equipo que llevaba mucho sin clasificarse. No hemos cumplido nuestras expectativas, pero sacamos mucha experiencia de esto. Tendríamos que pellizcarnos para darnos cuenta de que hemos estado en una Copa del Mundo, tenemos que darnos cuenta de eso y estar orgullosos. Saldremos del vestuario con la cabeza alta. No podemos arrepentirnos de nada” agregó el Expreso de Gales.

