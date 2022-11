Sergio ‘Kun’ Agüero advierte a ‘Canelo’ Álvarez en una transmisión en vivo: “Si me pega, va preso”

El duelo del pasado sábado entre Argentina y México en el Mundial de Qatar 2022 se siguió jugando fuera de las canchas cuando el boxeador tapatío, Saúl ‘Canelo’ Álvarez amenazó a Lionel Messi por un video que se hizo viral donde supuestamente pateó una playera del Tri que se encontraba en el suelo del vestuario albiceleste. Esto generó una gran controversia mediática que terminó en una disputa entre el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero y el púgil.

Luego de haber tenido un intercambio de opiniones en Twitter, Agüero habló sobre el tema en una transmisión en vivo el lunes. En una interacción con un seguidor, este le comentó a modo de broma que ‘Canelo’ se dirigía a Qatar.

“‘Kun, ‘Canelo’ compró pasaje y va rumbo a Qatar”. Rápidamente el ahora streamer reaccionó al comentario. “No, no tengo problema. Acá no se puede pegar. No se puede pegar (…) así que si me pega, va preso. Él es boxeador, yo no”.

Una parte del directo de Agüero fue destinado a hablar de esta polémica con ‘Canelo’, de quien dijo no saber si es “inteligente o bruto” y aseguró que estaba muy mal asesorado. Asimismo, el ‘Kun’ fue enfático al manifestar que antes admiraba al boxeador oriundo de Guadalajara, pero ya no, y por eso lo dejó de seguir en Instagram.

El ex del Manchester City de la Premier League de Inglaterra también confesó que con su última acción, Álvarez se había ganado el odio de los argentinos y por ende no podría pisar más el país.

“Te ganaste el odio total justo con Messi, es como decir algo en contra de Maradona. Jugaste con fuego. Así que, lo siento, yo te seguía en Instagram, pero te dejé de seguir. Me caías bien, hoy no me caes bien”, finalizó.

La reacción de ‘Canelo’ viene poco después del resultado adverso de México ante Argentina que lo deja con un pie y medio fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y tras varias tensiones y episodios de violencia entre hinchas albicelestes y aztecas.

El mundo del deporte y la opinión pública se ha volcado en su mayoría a apoyar a Messi e incluso el veterano futbolista del Tri, Andrés Guardado, aseguró que el boxeador se equivocaba en su interpretación de los hechos.

