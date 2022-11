En ajustado enterizo negro Belinda presume sus nuevas botas

Con frecuencia Belinda se muestra en Instagram modelando coloridos atuendos, pero ahora compartió un video en el que presume su calzado. Usando un ajustado enterizo negro la cantante apareció en cuclillas, luciendo unas botas anchas y dijo: “Además de éstas, que eran las que yo quería, también pedi éstas de charol, que están increíbles”.

En otro clip Belinda presentó a su nueva mascota, un gatito al que nombró Glen: “Es la primera vez que tengo un gatito y no sé mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y cómo poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes 😟 y eso me da más ansiedad 🤣🤣🤣😅 cuéntenme, tienen gatitos??”

Belinda se ha convertido en una experta en hacer selfies, y hace algunos días obtuvo más de un millón de likes en esa red social gracias a unas en las que aparece muy sexy, usando una minifalda negra que combinó a la perfección con su top de correas, dejando ver que no llevaba ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

