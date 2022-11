Mundial Qatar 2022 ya tiene cuatro cruces confirmados para los octavos de final

La finalización de los Grupo C y D nos dejó nuevos cruces confirmados para el Mundial Qatar 2022, esos que se unen a los ya conocidos el pasado martes. Ahora, tras la clasificación de Francia, Australia, Argentina y Polonia se saben como se enfrentarán todos los equipos mencionados.

Primero, recordemos que en la primera llave del Mundial Qatar 2022, se jugará el próximo sábado 3 de diciembre veremos como Países Bajos y Estados Unidos chocarán frente a frente. El duelo está pautado para las 10:00 AM ET y 07:00 PT en el Estadio Internacional Jalifa.

Además, el segundo cruce confirmado es el Inglaterra ante Senegal, cotejo que se jugará el domingo 4 del mes entrante a las 14:00 PM ET y 13:00 PT en el Estadio Al Bayt.

Sin embargo, ahora también tenemos dos cruces más confirmados. El primero de ellos será el Francia ante Polonia, quien jugarán en el Estadio Al Thumama a las 10:00 AM ET y 07:00 AM PT el próximo domingo.

Para finalizar, Argentina jugará su partido ante Australia a las 14:00 PM ET y 13:00 PT el sábado 3 del mes de diciembre; aún falta conocer el estadio que vivirá el juego.

De momento, estos son los únicos equipos con un rival determinado en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, pues pronto sabremos cuales serán los siguientes equipos con un combinado a vencer dentro del torneo organizado por la FIFA en Qatar.

