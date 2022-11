Selección de Argentina hizo su trabajo y clasificó a octavos de final del Mundial Qatar 2022 al vencer 2-0 a Polonia

La Selección de Argentina logró vencer 2-0 a Polonia y se alzó con el liderato de su grupo, ese que se veía complicado debido a su primera derrota en el Mundial Qatar 2022 a manos de Arabia Saudita.

La primera acción de peligro llegó al minuto 10, luego de que Lionel Messi comenzara un carrera infernal desde el borde del área, la cual terminó con un zurdazo potente dentro del área. Sin embargo, el portero polaco de la Juventus, Wojciech Szczesny, mandó el balón al córner, jugada que no aprovechó la Selección de Argentina posteriormente.

Luego, tras algunos minutos donde no hubo una jugada clara de gol, al 29′ Marcos Acuña lanzó un disparo potente desde el borde del área, pero nuevamente el balón pasó cerca del poste defendido por el meta que se lanzó a buscar el esférico, pero que no tenía oportunidad de tocarlo.

Al 32, Ángel Di María buscó vencer a su compañero de la Juventus, pues desde el banderín del corner derecho -ataque de Argentina- lanzó el balón con destino al área, o al menos así lo pensó todo el mundo. Durante el vuelo del esférico, el mismo se encaminó a ingresar dentro del arco, pero nuevamente Szczesny defendió sus tres postes.

Al 35, un pase filtrado a Julián Álvarez fue detenido por el arquero, pero el rebote le dejó una segunda acción al delantero del Manchester City, quien centró y Messi de cabeza conectó. Posteriormente, el crack de PSG cabeceó de forma desesperada y recibió un contacto por parte del meta. Tras revisarlo en el VAR, se determinó un penal a favor de Argentina.

Como era de esperarse, Lionel Messi tomó el balón y desde el manchón penal ejecutó, pero no terminó celebrando pues al 38 el argentino no logró marcar la oportunidad dada por el principal Makkelie. Un gran merito de Szczesny quien sacó el balón con el brazo derecho.

Al 42′ nuevamente Szczesny fue figura, pues tras un disparo desde fuera, el cual fue repelido por el meta polaco, quien dejó un rebote a Álvarez, quien no tuvo la posibilidad de vencer al meta al dejarle el balón nuevamente a las manos. Con esto, ambas selecciones se retiraron al vestuario con un 0-0 en el marcador ubicado en el Estadio 974.

Al 46, sin ningún cambio de jugadores en Argentina, Alexis Mac Allister se encargó de marcar el primer tanto de la noche con una gran volea dentro del área que antes de ingresar pegó en la base del poste izquierdo. Para lograr esto, recibió el centro desde la derecha otorgada por Nahuel Molina. 0:1.

Tras este gol, Argentina comenzó a defender el resultado del partido, pue escondió el balón y aunque generó varias ocasiones de gol, gracias a Messi, Mac Allister e incluso Julián Álvarez. No obstante, no pudo anotar hasta el 68, momento en el que el jugador del Manchester City recibió el balón desde el borde y encaró e ingresó al área para patear el balón y clavarla en el ángulo. Asistencia de Enzo Fernández que arrancó la jugada. Julián Álvarez wasn't missing this one 🎯🔥



Al 70, Messi tuvo nuevamente su oportunidad de anotar, pues disparó de primera intención al recibir un pase rastrero desde el borde izquierdo. No obstante, nuevamente, Szczesny le negó la oportunidad al delantero del PSG.

Con este resultado, la Selección de Argentina hizo su tarea y clasificó como líder del Grupo tras iniciar con una derrota a manos de Arabia Saudita, siendo el primer batacazo del Mundial Qatar 2022. El cuadro albiceleste jugará ante Australia.

