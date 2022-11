Qatar 2022: Stéphanie Frappart será la primera mujer en arbitrar como principal un partido de un Mundial; una mexicana le acompañará

Stéphanie Frappart, de 38 años, viene rompiendo paradigmas a favor de las mujeres en el mundo del fútbol. Ahora la colegiada será la primera árbitro principal en un partido de un Mundial, en este caso en el duelo entre Costa Rica vs. Alemania de la fecha 3 del Grupo E de Qatar 2022.

Match officials designations @FIFAWorldCup – Group E – 1 December 2022, Al Bayt Stadium



CRC🇨🇷🆚GER🇩🇪



Referee: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

AR 1: Neuza BACK 🇧🇷

AR 2: Karen DIAZ MEDINA 🇲🇽

4th: Said MARTINEZ 🇭🇳



1/2 pic.twitter.com/TzvVlWx7pv — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2022

Ya anteriormente en su carrera ha roto otros esquemas, como cuando en mayo pasado fue la primera mujer en dirigir la final de la Copa de Francia entre el Nantes y el Niza, que se resolvió con un penalti que pitó a favor de los primeros.

Antes, en abril de 2019, fue la primera en dirigir un duelo liguero en Francia, un Amiens-Estrasburgo que le abrió las puertas de la élite arbitral gala, que ya no ha abandonado.

En este Mundial Qatar 2022, Frappart ya hizo acto de presencia cuando fue la cuarta árbitra de dos choques, el México vs. Polonia (0-0) y el Portugal vs. Ghana (3-2); encargarse del Costa Rica vs. Alemania será un paso importante y trascendental para su carrera y para el resto de mujeres que se dedican a la misma profesión.

En el partido de este jueves tanto germanos como ticos están obligados a ganar si quieren pasar a los octavos de final de la Copa del Mundo, por lo que se espera mucha presión y tensión de parte de los jugadores de ambos bandos y Stéphanie Frappart deberá lidiar con un gran reto.

Una mexicana acompaña a Stéphanie Frappart en el Mundial Qatar 2022

Pero Stéphanie Frappart no estará sola en el reto de dirigir el Costa Rica vs. Alemania. La también árbitra mexicana Karen Díaz, que ya hizo historia al ser la primera mujer mexicana en arbitrar en una Copa del Mundo, la acompañará como segunda asistente.

Asimismo, la brasileña Neuza Back será la primera asistente, por lo que será un trío femenino en la fecha 3 del Mundial.

