Árbitra mexicana Karen Díaz dirá presente en el juego de Costa Rica ante Alemania en el Mundial Qatar 2022

Con un total seis árbitras femeninas, contando a la mexicana Karen Díaz, Stéphanie Frappart de Francia, Salima Mukansanga de Ruanda, la japonesa Yoshimi Yamashita en el rol de principales; Neuza Back de Brasil y la estadounidense Kathryn Nesbitt en el rol de asistentes, el Mundial Qatar 2022 es uno de los que más inclusión a la parte de las árbitras.

Sin embargo, aunque Karen Díaz, quien ha tenido rodaje en la Liga MX estuvo ya presente en un juego en el Mundial, pero ahora tendrá más minutos, pues se supo que la silbante azteca contará con más participación dentro de la Copa del Mundo organizada por la FIFA en Qatar.

Esto motivado a que la FIFA dio a conocer que en el partido entre la Selección de Costa Rica y Alemania, será dirigido por una terna de mujeres, en la que encontramos a la francesa Stéphanie Frappart como silbante central, a la brasileña Neuza Back como asistente 1 y la mexicana como asistente 2. Además, vemos como el hondureño Said Martínez será el cuarto árbitro.

Por otro lado, en la sala del VAR, para el duelo entre ticos y teutones, vemos como el canadiense Drew Fischer, acompañado por el VAR Jerome Brisard, Kathryn Nesbitt en el offside VAR y por Massimiliano Irrati en el support VAR, siendo así todos los encargados de impartir justicia en el duelo.

La azteca Karen Díaz tuvo su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022, torneo en el que estuvo en el empate sin goles entre Marruecos vs. Croacia. Además, la mexicana estuvo en el Ghana vs. Portugal, en el Australia vs. Túnez y en el Gales vs. Inglaterra, pero en todos ellos había estado como árbitra de reserva.

#Arbitraje | ¡Eres histórica! Karen Díaz se convirtió en la primer mujer mexicana con participación dentro de una Copa del Mundo en el partido Marruecos vs Croacia de Qatar 2022.



Foto: @FIFAcom#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/gMGcS16hwG— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) November 23, 2022

