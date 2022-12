Australia no se asusta por enfrentar a Argentina en octavos y cree en dar la sorpresa de Qatar 2022: “Será un partido de 11 contra 11, no hay 11 Messis, hay uno”

Australia ha sido la sorpresa en el Grupo D de la Copa del Mundo donde clasificó a los octavos de final luego de derrotar a Túnez y a Dinamarca (ambos por 1-0) y ahora se enfrentará a la favorita Argentina.

A pesar de no ser los favoritos, los australianos no tienen miedo y aunque tiene respeto por Messi, buscarán dar el batacazo en el Mundial de Qatar 2022. Milos Degenek, defensor australiano, expresó que Messi es uno de sus jugadores favoritos, pero que eso no impedirá querer ganarle el partido.

“Siempre me ha encantado Messi y creo que es el mejor que ha jugado nunca”, declaró Degenek, quien apostiló: “Pero no es un honor jugar contra él, porque es solo un ser humano, como lo somos todos. Es un honor estar en los octavos de final de un Mundial. Ese es el honor en sí mismo”, dijo Degenek.

El defensor admitió que le tuvieron mucho respeto a Francia en el primer partido y por eso cayeron 4-1 ante los vigentes campeones del mundo, pero que ahora contra Argentin todo será diferente.

“Les tuvimos demasiado respeto en ese primer partido. El partido (ante Argentina) será completamente diferente. Obviamente tenemos tiempo para prepararnos, y lo haremos. Pero, de nuevo, son dos estilos de fútbol completamente diferentes. Francia juega de una manera, Argentina jugará de otra manera”, detalló.

Argentina llega con dos victorias consecutivas al igual que Australia. Ambos perdieron su primer partido y luego se recuperaron para avanzar a los octavos de final. Esta es la primera vez que Australia clasifica a los octavos de final tras haberlo hecho en Alemania 2006.

“Sabemos que este equipo está lleno de estrellas, incluso Dybala está en el banquillo y Lautaro Martínez sale del banquillo”, añadió Degenek. El partido será el sábado 3 de diciembre, el segundo encuentro de los octavos de final.

