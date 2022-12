Belinda le envía un fuerte mensaje a su hermano: “Ha olvidado a la familia” | VIDEO

Una vez más Belinda está bajo los reflectores por temas del amor. Desde su ruptura con Christian Nodal, desde hace algunas semanas se dice que estaría estrenando romance con Gonzalo Hevia Baillères, quien es heredero del imperio de las tiendas departamentales, Palacio de Hierro en México.

A pesar de que las especulaciones crecieron y la cantante y actriz había optado por guardar silencio, en esta ocasión decidió afrontar los cuestionamientos y durante la entrevista con el programa Ventaneando aclaró su situación.

“Sí, pero tengo muchos amigos, de hecho, también Rasex que es quien me hace el pelo, mi amigo, que está aquí, justo tómenlo para que no piensen que es mi novio. Siempre, con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos así es, pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerla así y creo que es lo mejor, lo más sano y la salud mental y emocional es básica y en este momento estoy así muy bien”.

BELINDA