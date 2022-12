El precio de la gasolina en EE.UU. podría bajar de los $3 dólares para Navidad, según GasBuddy

En las últimas semanas, el precio de la gasolina ha caído casi a los niveles de febrero pasado, antes del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, un ahorro que ya se siente en el bolsillo de los estadounidenses.

No obstante, parece que el precio podría bajar aún más hacia la temporada navideña y los últimos días del año: GasBuddy proyectó que el costo promedio del galón en la bomba podrían caer por debajo de los $3 dólares.

“La gente se está dando cuenta de que podrían volver a gastar $50 dólares para llenar su tanque en lugar de $80 dólares”, dijo Emma Rasiel, profesora de economía en la Universidad de Duke, al diario The Washington Post.

En junio pasado, el precio de la gasolina llegó a un techo histórico al superar los $5 dólares por galón en promedio a nivel nacional, justo cuando la inflación se encontraba en su punto más alto.

No obstante, aunque el precio de la gasolina ha bajado considerablemente, los precios de otros productos no han disminuido de manera uniforme y no hay indicios de que este momento de combustible más asequible esté haciendo bajar el costo de otras cosas.

Por qué están bajando los precios de la gasolina

Los precios del combustible están bajando porque la demanda de petróleo y gas está cayendo a medida que los países se preparan para la recesión, los brotes de coronavirus en China amenazan con una gran perturbación financiera y los conductores reducen el consumo de gasolina mientras intentan ahorrar dinero.

También ayudan a mantener los precios bajos en este momento, algunas refinerías clave de EE.UU. que volvieron a producir gasolina después de meses de estar fuera de servicio por mantenimiento y reparaciones.

Pero un factor igualmente importante es la situación en China, a medida que sus líderes señalan que los nuevos bloqueos por coronavirus son inminentes, provocando protestas en todo el país, las consecuencias económicas esperadas han vuelto bajistas a los comerciantes de petróleo.

Solo China representó el 16% de la demanda mundial de petróleo el año pasado, según la firma de investigación Capital Economics, que proyecta que su compra de petróleo caerá en 1 millón de barriles por día en diciembre a medida que se propaguen las infecciones por coronavirus.

El efecto de tal caída en los mercados petroleros mundiales es considerable, reduciendo el precio del crudo Brent hasta en $10 dólares por barril, o más del 10 por ciento.

No obstante, aunque el costo de la gasolina durante gran parte del año pasado fue un factor importante en la inflación que golpeó a Estados Unidos y otros países, la caída en los costos del combustible está haciendo poco para estabilizar la economía.

