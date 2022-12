Se prepara una película sobre la vida de Bruce Lee, que será dirigida por Ang Lee

Ang Lee, el famoso director de fimes como “Life of Pi”, “Crouching tiger, hidden dragon” y “Brokeback mountain” llevará a la pantalla grande la vida del actor Bruce Lee, en una película de corte biográfico que será producida por Sony Pictures.

La cinta narrará la vida de Bruce Lee, experto en artes marciales y que murió a los 32 años -en 1973-, dejando una corta filmografía con películas ahora de culto como “Enter the dragon”, “Fist of fury” y “The way of the dragon”. El propio hijo de Ang Lee, Mason, será el encargado de interpretar el papel protagónico.

En un comunicado Ang Lee expresó su emoción por este nuevo proyecto: “Bruce Lee, aceptado como alguien no completamente estadounidense ni completamente chino, fue un puente entre Oriente y Occidente que introdujo el Gung Fu chino al mundo, un científico del combate y un artista icónico que revolucionó tanto las artes marciales como el cine de acción. Me siento obligado a contar la historia de este ser humano único y brillante que anhelaba pertenecer, poseía un tremendo poder en un marco de 135 libras y quien, a través de un trabajo duro e incansable, hizo realidad los sueños imposibles”.

