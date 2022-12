Sugieren que el impacto de un asteroide gigante habría provocado un megatsunami en Marte

Un grupo internacional de astrónomos dice haber encontrado los sedimentos de un antiguo megatsunami producido por el impacto en Marte de un gigantesco asteroide, similar al que acabó con los dinosaurios en la Tierra, según se detalla en un estudio publicado por la revista Scientific Reports.

Hasta ahora, el lugar en el que la sonda Viking 1 de la NASA aterrizó en 1976 suponía una incógnita en la exploración planetaria. Se trata de un enorme canal formado por inundaciones fluviales catastróficas hace unos 3,400 millones de años.

Evidence of an oceanic impact and megatsunami sedimentation in Chryse Planitia, Mars | Scientific Reports https://t.co/Aukf7gTzxw

