Alejandra Espinoza reveló sus mejores trucos de belleza para unos labios jugosos

Gracias a su amplia trayectoria en televisión, la actriz Alejandra Espinoza ha tenido la oportunidad de ponerse en las manos de los mejores maquillistas, de los cuales ha aprendido uno que otro truquito de belleza que no duda en compartir con sus seguidores.

De hecho, fue durante su más reciente publicación en Instagram que la histrionisa de melodramas como “Corazón Guerrero” y “Rubí” reveló cómo es que logra obtener un look con labios carnosos y que este se vea natural.

La mexicana aprovechó su espera en el coche para transmitir en directo a través de Instagram y en él mostrar cómo se maquilla los labios para lograr una apariencia simétrica; de paso, presentó un resultado en tendencia con el que lucen más gruesos y jugosos.

“Siempre he tenido este lado de la boca más delgadito, realmente como caidito”, explicó la exrreina de belleza durante su transmisión en Facebook.

De acuerdo con Alejandra Espinoza, la única herramienta que utiliza para su cometido es un lápiz delineador de labios, el 24/7 Glide-On Lip Pencil de Urban Decay en color “Maniac”.

“Me tengo que delinear por encima del labio para que se vea del mismo grosor y este es exactamente el tono de mi boca. Me funciona perfecto para hacer el delineado y que no se note tanto”, aconsejó mientras mostraba ante la cámara los pasos a seguir. “Yo tengo esta parte de aquí bien pronunciada, tengo como un piquito y siempre me gusta, para que se vea bien grueso, y esto lo pueden intentar”.

Para finalizar su charla con los fans, Espinoza reveló otro valioso consejo para lograr conseguir una apariencia “rellena” en los labios. “Otra cosa que pueden probar para que se vea más grueso es poner un tono rojizo aquí en la parte del centro”, sentenció.

