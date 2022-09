Alejandra Espinoza sufre con la decoración de la recámara de Matteo; suplica a fans por ayuda

La presentadora mexicana Alejandra Espinoza, de 35 años y quien ganó Nuestra Belleza Latina en 2007, publicó un video en su cuenta de Facebook, en el que habló de las transformaciones que le está haciendo a la recámara de Aiden Matteo, su único hijo, quien nació producto de su matrimonio con Aníbal Marrero.

En al material, la también actriz detalló que al dormitorio de su retoño ya le urgía un cambio radical, pues ya pasó de ser un niño pequeño a un niño grande, por lo que su decoración debe ir acorde a su edad y a sus gustos actuales.

“Rapidito, les cuento, aunque usted no lo crea. Apenas hace unos meses saqué la que era la cuna de Matteo y comencé a hacerle su habitación de niño grande. Quiere dinosaurios, pero quiero que sea, además de linda, cool”, escribió la actriz de ‘Corazón Guerrero’ en la descripción de su video.

En su material, con duración de casi siete minutos, Alejandra Espinoza hizo un recorrido por el dormitorio de su hijo, a la vez de que suplicaba a sus seguidores por ayuda, pues no sabía por dónde empezar.

“Estoy en una disyuntiva y en un conflicto mental de qué voy a hacer aquí en el cuarto y les quiero pedir su opinión. Esta era la habitación de Aníbal y mía, pero ahora nos estamos mudando a otra que también está a medias. Mi prioridad número uno es terminar el cuarto de Matteo”, narró la nacida en Tijuana, en la frontera con San Diego.

A continuación hizo un recorrido por el nuevo dormitorio de su pequeño hijo, el cual llama la atención por su piso laminado y por su hermosa cama, la cual destaca por su diseño, por su ropa de cama de dinosaurio y por la gran cantidad de muñecos de peluche que la decoran.

“Yo quería pintar la pared verde, pero decidí que no. Primero la iba a pintar verde, después dije no, es que verde se me iba a hacer muy obscuro. Entonces descarté la opción que era verde y decidí que fuera gris”, contó Alejandra, quien en un inicio tenía pensado tapizar toda la habitación, pero con el tiempo cambió de opinión.

Aunque ahora ya tiene más claro qué es lo que quiere lograr con su decoración, ese no fue un impedimento para que decidiera recurrir a los sabios consejos de sus seguidores, quienes, quizá, le ayuden a ampliar su panorama.

“Si ven algún diseño en alguna página, si conocen o si tienen algún diseño del cuarto de sus hijos, por favor, mándenmelo. Me encantaría que me ayudaran”, se sinceró Alejandra, quien también les pidió su asesoría sobre si recurrir a un papel tapiz gris oscuro o a uno gris claro.

La celebridad prometió en un futuro mostrar cómo quedó el nuevo acomodo y la decoración del dormitorio de su único hijo, pues aún restan varias cosas por hacer y terminar.

Sigue leyendo:

¿Por qué Anna Ferro deberá darle a Ingrid Coronado, la casa en la que vivió con Fernando del Solar?

Dayanara Torres, ex de Marc Anthony, presume orgullosa la humilde casa en la que creció

Así es la mansión de Marcela Iglesias, la ‘Barbie Humana’ que llega a ‘Rica Famosa Latina’

Luis Ángel ‘El Flaco’ presume emocionado la casa rodante que le compró a Alfredo Olivas