¿Por qué Anna Ferro deberá darle a Ingrid Coronado, la casa en la que vivió con Fernando del Solar?

El pasado 30 de agosto se conmemoraron dos meses de la lamentable muerte del presentador argentino Fernando del Solar y aún no se define qué pasará con su casa de Cuernavaca, que fue donde pasó sus últimos días de vida en compañía de Anna Ferro, aunque las leyes de México son claras.

De acuerdo a la periodista Ana María Alvarado, la viuda del también actor deberá devolverle la propiedad a Ingrid Coronado, ya que fue adquirida por Fernando y ella través de un fideicomiso, por lo que no puede ser heredada.

“Me estaban explicando que la casa se compró mediante un fideicomiso, entonces no entra en cuestiones de herencia. O sea que, aunque la hayan puesto en testamento, Anna Ferro no la va poder reclamar porque el fideicomiso era a nombre de Fer, Ingrid y sus hijos, y cuando es así, ni el SAT te lo puede quitar”, detalló Ana María Alvarado en el programa ‘Sale el Sol’, quien a continuación brindó mayores detalles del fideicomiso.

“Hay que pagar una mensualidad a lo largo de todo el tiempo para que tengas este fideicomiso. Es caro, pero protege tus bienes. Es de Ingrid y está a través de un fideicomiso”, explicó la periodista.

Hasta el momento, según las propias palabras de Ingrid Coronado, no ha comenzado ningún pleito legal contra Anna Ferro, sin que eso quiera decir que no quiera recuperar la casa que le pertenece y de la que no ha podido disponer ante la negativa de la viuda de su ex de salirse.

“Actualmente estoy enfocada únicamente en mis hijos y lo que decidí respecto a que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos puedan sanar sus heridas y yo fortalecer mi energía para empezar a moverme con respecto a las demás cosas”, apuntó Coronado.

¿Cómo es la casa donde Fernando del Solar pasó la última etapa de su vida?

Fernando del Solar radicaba, junto a Anna Ferro, en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado mexicano de Morelos, a poco más de una hora de Ciudad de México.

Su casa se ubicaba al interior del Paraíso Country Club, una zona residencial que cuenta con una extensión de 413 acres y que entre sus amenidades goza de extensas áreas verdes, de restaurante, de casa club, de campo de golf de 18 hoyos, de piscina y de lagos artificiales.

Los parques del lugar eran unos de los espacios que más disfrutaba el carismático presentador, pues solía hacer dos caminatas, una por la mañana y otra por tarde, tal y como lo dieron a conocer empleados del lugar.

El costo de las casas en ese lujoso vecindario van de los $230,000 a los $485,000 dólares y sus tamaños oscilan entre los 1,615 pies cuadrados y los 3,230 pies cuadrados.

Cocina

La cocina es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con alacenas de tono chocolate y galvanizadas, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra iluminada con tres lámparas colgantes que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para dos personas.

Comedor

Su comedor, localizado a un lado de la escalera que conecta con el segundo piso, está compuesto por una mesa rectangular de mármol con capacidad para ocho sillas grises, por un mueble de tono chocolate, por un espejo con marco plateado y por unas hermosas plantas.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la puerta de acceso, cuenta con sofás individuales de tono azul, con otro más gris, con una mesa de centro de cristal, con un mueble de tono chocolate y con una televisión empotrada a la pared.

Recámara principal

La recámara principal está conformada por una cama grande con cabecera y mesas de noche de tono chocolate con beige, con un cuadro tríptico del amanecer, con un clóset con puertas cafés, entre otros elementos.

