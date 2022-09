Dayanara Torres, ex de Marc Anthony, presume orgullosa la humilde casa en la que creció

La boricua Dayanara Torres, de 47 años y quien fuera la primera esposa de Marc Anthony, abrió el baúl de los recuerdos para compartir con sus seguidores una fotografía de la humilde casa en la que creció.

La publicación, realizada por medio de su cuenta de Instagram, muestra la escalera de acceso y parte de la fachada de la vivienda ubicada en la ciudad de Toa Alta, a una media hora de Bayamón.

“Nuestra casita. Agradecida a Dios por regalarme la familia más hermosa… me lo dieron todo!”, se lee en la descripción de la instantánea que la modelo y actriz compartió con motivo del Throwback Thursday.

A continuación, la mamá de Cristian y Ryam Adrian Muñiz detalló que, aunque pasó carencias durante su niñez, esa etapa de su vida no la cambia por nada, ya que gracias a lo que experimentó hoy es lo que es.

“Mi niñez, quizás, sin lujos pero llena de amor, risas, vivencias unidas, enseñanzas, respeto y valores…

Toa Alta… Aquí en esta casita nacieron todos mis sueños”, escribió la ganadora de Miss Universo de 1993.

La humildad con la que recordó su niñez fue reconocida por sus fans y, también, por algunas celebridades, como Myrka Dellanos, quien la elogió por estar orgullosa de sus orígenes.

“Qué lindo tener esos recuerdos. Es lo que realmente importa”, fueron las palabras que le dedicó la presentadora de televisión.

En días anteriores, Dayanara ya había compartido imágenes y videos de Toa Alta, comunidad que visitó en compañía de Marcelo Gama, su actual pareja, y lo hizo con el fin de que él conociera un poco más del lugar que la forjó como persona y de sus orígenes.

“Toa Alta. El pueblo que me vio crecer. Me tomé unos días para visitar, pues quiero que conozca de mí, de mis raíces, mi cultura y de donde vengo”, expresó la talentosa boricua. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

