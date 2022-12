Danna Paola sufre de nuevo aparatoso accidente en pleno concierto ¡Se quedó atorada y volando! | VIDEO

La cantante mexicana Danna Paola no da una en su gira de “XT4S1S”, pues ha sufrido múltiples tropiezos, pues entre fallas técnicas y accidentes algunos de sus conciertos tuvieron que ser cancelados. Esta vez la cantante estuvo a punto de tener una terrible caída al quedar colgando a varios metros del suelo sujeta de un arnés con el que planeaba hacer una entrada espectacular.

Todo ocurrió en su concierto del Auditorio Nacional, donde -como parte del show- planeaba entrar simulando que volaba hasta llegar a un andamio para comenzar a cantar; sin embargo, se alejó de la plataforma que le serviría como apoyo y quedó suspendida generando pánico por un momento entre el público.

“Carambas. No, pues ya me fui, como piñata”, dijo la cantante intentando tomar con humor lo que estaba pasando y esto le ganó la admiración del público debido a que se mantuvo serena. “¿Saben qué? Se me fue el piso. El piso me da vueltas, literal”, se escucha a la cantante mientras pide ayuda a uno de los técnicos para volver a la plataforma.

“¿Qué creen? Que hoy no se probó, en la mañana”, dijo la intérprete de “Mala fama” mientras volvía al andamio logrando sujetarse con uno de sus pies. Entre risas, los asistentes la llenaron de aplausos y animaron, pues no ha sido el primer incidente durante sus conciertos y esto ha logrado afectarla de manera considerable.

Esta no es la primera vez que la protagonista de “Élite” sufre algún incidente durante sus conciertos, pues el pasado 11 de noviembre durante su show en Guadalajara se golpeó la cabeza con su rodilla al ejecutar un paso de baile de su coreografía.

Se percató de lo que sucedía porque su ojo comenzó a cerrarse debido a la inflamación y de inmediato salió del escenario para ser atendida.

Regresó unos minutos después con la cabeza vendada y explicó lo que había sucedido. Los comentarios no se hicieron esperar y aunque muchos de los internautas aplaudieron su profesionalismo, otros la criticaron al asegurar que había usado playback y su concierto duró mucho menos de lo que esperaban.

Una falla técnica se repitió en el Coloso de Reforma cuando realizaba un homenaje a José José y se quedó sin audio durante más de 10 minutos, instante que supone sacar adelante gracias a su experiencia y talento al interpretar totalmente a capela “El Triste” del “Príncipe de la canción”.

