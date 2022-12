Estados Unidos vs Países Bajos: probables alineaciones del juego de octavos de final del Mundial Qatar 2022

La Selección de Estados Unidos se enfrenta a Países Bajos este sábado 3 de diciembre en el estadio Khalifa en duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Los horarios serán 10.00 a.m. ET, 9:00 a.m. CT y 7:00 a.m. PT.

Ambas selecciones llegan invictas, los de Van Gaal obtuvieron siete puntos y los dirigidos por Gregg Berhalter se llevaron cinco unidades con dos empate y una victoria.

En la primera fase Países Bajos debutó con victoria ante Senegal con marcador de 2-0, posteriormente igualaron a un gol contra su similar de Ecuador y cerraron su participación en estas instancias con una cómoda victoria ante Qatar con marcador de 2-0. De esta manera obtuvieron la primera posición de su grupo.

En lo que respecta a Estados Unidos, debutó con empate ante Gales 1-1 y posteriormente igualaron sin goles ante Inglaterra. Los de las barras y las estrellas sellaron su pase luego de imponerse por la mínima diferencia ante la Selección de Irán y accedieron en la segunda casilla detrás de los ingleses.

Antecedentes entre ambos equipos

Esta será la primera vez que Estados Unidos y Países Bajos se enfrenten en una Copa del Mundo, sin embargo ya se han visto las caras en cuatro oportunidades. Los dirigidos por Louis Van Gaal han gando en tres ocasiones y los Estados Unidos vieron el triunfo en una sola oportunidad, la misma fue en el último encuentro con marcador final de 4-3 en el año 2015.

Probables alineaciones de Estados Unidos y Países Bajos

Estos pudieran ser los elegidos por Gregg Berhalter, DT de la Selección de Estados Unidos para enfrentar a Países Bajos:

Turner, Robinson, Ream, Carter-Vickers, Sergiño Dest, Tyler Adams, McKennie, Musah, Christian Pulisic, Timo Weah y Sargent.

Por parte de Países Bajos estos serían los elegidos para disputar el partido de octavos de final contra el Team USA:

Noppert, Aké, Virgil an Dijk, Timber, Blind, Frenkie De Jong, De Roon, Dumfries, Klaassen, Memphis, Gakpo.

