El capitán del Team USA, Tyler Adams y su elegante respuesta a un incisivo periodista iraní

Estados Unidos terminó sellando su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo al imponerse por la mínima diferencia a Irán. Sin embargo la previa del encuentro estuvo rodeada de innumerables polémicas y periodistas en búsqueda de algún problema extra, como el que increpó a Tyler Adams, capitán de los Estados Unidos, quien lejos de molestarse supo como responder de manera elegante ante una interrogante complicada y que nada tenía que ver con fútbol.

“¿Te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente afroamericana dentro de sus fronteras y donde hubo el movimiento ‘Black Lives Matter’?” Fue la pregunta que lejos de sacar de sus casillas a Adams, le dio un buen material para responder. “Hay discriminación en todas partes. Una de las cosas que he aprendido viviendo en el extranjero y teniendo que adaptarme a diferentes culturas es que en EEUU seguimos progresando cada día“, replicó el capitán del Team USA de manera pausada y calmada.

“Crecí en un a familia blanca con raíces afroamericanas, así que me formé en diferentes culturas y tuve como tarea sencilla asimilar diferentes costumbres. Se que no todos han tenido esa ventaja y la posibilidad de hacerlo, es algo para lo que se necesita más tiempo y educación“, prosiguió el centrocampista de 23 años y que actualmente milita en el Leeds United.

El joven Tyler Adams capitán de Estados Unidos🇺🇸 no cayó en la trampa que le pone el periodista iraní, y en cambio, da una lección sobre respeto a otras culturas 🇮🇷 y se disculpa por su mala pronunciación y le responde sobre la discriminación en su país . Espectacular. pic.twitter.com/iueIHOkYIR— Veronica Brunati (@verobrunati) November 29, 2022

El periodista había corregido al jugador por pronunciar mal el nombre de Irán, algo que no fue un motivo de enojo para Adams, por el contrario, supo disculparse y además agregarlo a su respuesta. “Es muy importante, como en la manera que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un proceso, y lo importante es que haya tal progreso“, añadió.

Luego de la victoria de Estados Unidos sobre Irán, los dirigidos por Gregg Berhalter obtuvieron la segunda posición del grupo B tras Inglaterra y con ello su pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022 en donde se estarán enfrentando a la Selección de Países Bajos el próximo sábado tres de diciembre.

También te puede interesar

. Los Zapatos del DT de Estados Unidos, Gregg Berhalter, causaron sensación en Qatar

. Canelo y el dinero que puso por el Tri en el Mundial Qatar 2022: “No le aposté mucho a México porque pendejo no soy”

. Las cifras que posicionan al Mundial Qatar 2022 como el más caro de todos los tiempos