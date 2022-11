Estados Unidos venció a Irán y jugará los octavos de final en Qatar 2022 contra Países Bajos

La selección de Estados Unidos consiguió su primera victoria en el Mundial de Qatar 2022 tras derrotar en el último partido del Grupo B a su similar de irán por marcador de 1-0. Los norteamericanos hicieron los deberes y lograron avanzar en segundo lugar después de Inglaterra para enfrentarse en la siguiente ronda a Países Bajos, primer clasificado del Grupo A.

Los dirigidos por Gregg Berhalter salieron al encuentro con el cuchillo entre los dientes desde el primer minuto y presionaron a una Irán que jugó con el bloque bajo para intentar hacerse con un valioso empate que los ponía por primera vez en los octavos de final.

Tras varias ocasiones ofensivas de Estados Unidos, fue en el minuto 38 cuando Christian Pulisic desbloqueó la redes gracias un pase de cabeza de Sergiño Dest que remató de primera en el área pequeña. En esa jugada terminaría chocando con el portero Beiravand y quedó lastimado.

Ya con el tiempo añadido cumplido en la primera parte en el Estadio Al Thumama, Timothy Weah anotó el segundo después de un pase entre líneas, pero fue anulado por la nueva tecnología del fuera de juego. So. Close.



An offside call rules out a potential second goal for the USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/mKGnvpQi0m— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 29, 2022

La USMNT dominó cerca del 60 % de la posesión de balón y disparó más de 10 veces al arco de los entrenados por el portugués Carlos Queiroz. En el segundo tiempo, Pulisic tuvo que ser sustituido por Brenden Aaronson debido a las molestias físicas tras su golpe.

En desarrollo…