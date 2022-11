Edson Álvarez y Gerardo ‘Tata’ Martino estarían enfrentados por una decisión técnica

Luego de la derrota de México ante Argentina en el segundo juego del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022 que deja al Tri con pie y medio fuera de los octavos de final, otro problema se habría sumado a la selección. Al parecer existe un enfrentamiento en Edson Álvarez y Gerardo ‘Tata’ Martino.

De acuerdo con información del programa ‘Fútbol Picante’ de la cadena ESPN, Álvarez mostró su molestia al ‘Tata’ por no haberlo incluido en once inicial ante Argentina. Para ese encuentro que los aztecas perdieron 2-0, Martino optó por un centro del campo conformado por Héctor Herrera, Andrés Guardado y Luis Chávez, dejando así al joven futbolista en el banquillo.

La molestia no viene solamente por no haber entrado como titular al compromiso, sino que el DT argentino no lo tomó en cuenta para las sustituciones, algo que habría molestado a “El Machín”.

Se dice que la figura del Ajax de Ámsterdam hizo saber su disconformidad con el entrenador al final del encuentro. El reclamo habría sido extensivo a ciertos jugadores por su falta de intensidad para defender algunas acciones, entre ellos, Héctor Herrera.

Según la información, Edson se veía como uno de los jugadores emblema de esta selección por su gran estado de forma y regularidad con el equipo de Países Bajos. Factores que lo motivaban para realizar una buena Copa del Mundo.

Sin embargo, esto no ha podido ser debido a que en el primer partido México empató a cero con Polonia gracias a un Guillermo Ochoa que se vistió de héroe y atajó un penal a Robert Lewandowski.

En el segundo encuentro, ‘Tata’ Martino decidió alinear una defensa de cinco jugadores y jugar en bloque bajo, algo que dio pie a que Argentina pudiera adelantarse y desenvolverse en campo contrario. Esa decisión le ha costado las más duras críticas al director técnico por parte de los hinchas y la prensa.

Tras este supuesto desacuerdo entre Álvarez y Martino, varias especulaciones aseguran que “El Machín” no será de la partida en el último encuentro ante Arabia Saudita por decisión técnica.

Cabe recordar que el Tri necesita ganar por un marcador de mínimo 3-0 y que Argentina anote dos o más a Polonia para poder clasificar a los octavos de final, instancia a la que ha acudido de forma ininterrumpida desde 1994.

