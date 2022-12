“La chica del clima”, Yanet García, enamora a sus fans dominando un balón en mínima lencería de hilos

Yanet García, quien también es conocida como “la chica del clima mexicana”, no deja de sorprender a sus millones de admiradores de redes sociales, ante quienes una vez más dejó a la vista su tonificada silueta con diminutas prendas de lencería que dejaron muy poco a la imaginación, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, también presumió sus habilidades para dominar un balón.

La modelo regiomontana que ganó popularidad como presentadora de televisión al frente de la sección del clima también se ha convertido en toda una celebridad en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde acostumbra exponer su silueta con el mínimo de prendas, eso sí, siempre dejando claro que no piensa hacer desnudos, tal como lo confesó hace unos días durante una dinámica de preguntas y respuestas.

Sin embargo, deleitar la pupila de sus más exigentes admiradores también es costumbre en su perfil de Instagram, donde aparece posando con diminutas prendas de lencería y bikinis pequeñitos que enamoran a miles. Pero con motivo de la Copa Mundial de Catar 2022 la llamada “chica del clima” ha decidido presumir su habilidad con los balones y en un breve video logró enamorar a cerca de 300 mil fanáticos que la calificaron con un “me gusta”.

Y aunque la publicación fue realizada con el objetivo de apoyar a la Selección de México, quienes resultaron agradeciendo fueron los 14.8 millones de seguidores con los que actualmente cuenta la originaria de Monterrey, Nuevo León, quienes terminaron admirando la torneada figura que ha logrado tras varios años de entrenamiento.

La breve grabación fue acompañada con una serie de instantáneas en las que, además de posar de frente a la cámara, también dio la espalda para mostrar a detalle el sexy conjunto de lencería de hilos color rojo que acompañó con un vestido de red blanco. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

La lluvia de piropos que Yanet García recibe en redes sociales parece no tener fin y en especial cuando expone su figura con reveladores conjuntos de lencería traslúcida como se dejó ver en otra de sus publicaciones, en la que se olvidó por un momento del fútbol para lucirse con un set color salmón. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

