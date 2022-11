Yanet García pone un balón en su retaguardia mientras posa con mínima lencería de hilos

Yanet García, la modelo mexicana que también es conocida como “la chica del clima” no deja de sorprender a sus admiradores, por lo que una vez más prendió fuego en redes sociales al mostrarse en una singular pose que realizó con ayuda de un balón de fútbol y escasas prendas de lencería que resaltaron su silueta.

En esta ocasión, la ex presentadora del programa ‘Hoy’ de Televisa enamoró a cerca de 15 millones de seguidores de Instagram, con quienes compartió una sensual fotografía en la que nuevamente presumió la parte del cuerpo que más llama la atención y genera auténticas lluvias de piropos, es decir, su torneada retaguardia.

Pero en esta ocasión la imagen despertó la polémica, pues junto a ella confesó que le habría gustado ver a Javier Hernández en la Copa Mundial de la FIFA que actualmente se disputa en Qatar y en el que la Selección de México cayó ante su similar de Argentina 2-0: “¿Por qué @ch14_ no fue al Mundial? ¡Te extrañamos Chicharito!”.

Y es que, en la imagen, la actriz de 32 años apareció de perfil a la cámara y con un balón sobre sus curvas perfectas. Pero por si esto no fuera suficiente, también expuso la belleza de sus curvas con un conjunto de lencería de hilos color rojo, prendas que acompañó con un mini vestido de red que dejó muy poco a la imaginación.

La candente postal sumó miles de reacciones, entre “me gusta” y mensajes con los que sus fieles admiradores señalaron que posee un cuerpazo de infarto.

Por suerte para los admiradores de quien es considerada la nueva reina de OnlyFans, la anterior no fue la única postal con la que hizo gala de su despampanante anatomía, pues repitió la dosis con una espectacular toma en la que se olvidó de las complicadas poses y únicamente se paró frente a la cámara para dejar ver su diminuto atuendo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

