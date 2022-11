“La chica del clima”, Yanet García, da la espalda a la cámara con diminuta lencería de hilos rosada

La belleza y sensualidad que Yanet García desborda en redes sociales parece no tener fin, y fue precisamente modelando diminutas prendas de lencería que dejaron al descubierto sus torneados encantos, como recientemente volvió a enamorar a miles de seguidores.

Cada publicación que la “Chica del Clima” mexicana comparte dentro de sus redes sociales sigue provocando que el número de fanáticos aumente, por lo que además de ser una presentadora de televisión que se ganó el cariño del público por su carismática personalidad y deslumbrante belleza, también ha destacado en años recientes como modelo dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans además de las redes sociales donde aparece posando con minúsculas prendas de lencería.

Ejemplo de ello son las recientes fotografías que compartió con sus 14.8 millones de seguidores de Instagram, donde dio la espalda a la cámara para modelar un body de terciopelo y encajes color negro que dejó expuesta su torneada retaguardia.

Tal como ha sucedido en publicaciones anteriores, la también actriz recibió elogios así como miles de “me gusta”, reacciones con las que confirmó es una de las celebridades más bellas de la actualidad.

No obstante, esta no es la única postal que ha provocado tremendo alboroto dentro de su galería fotográfica, pues fiel a su peculiar estilo también atrajo miradas con un body de encajes y delgadas tiras color rosado con el que mostró su silueta dejando muy poco a la imaginación.

“Es más importante preocuparse por la persona que tener la razón“, escribió al pie de la seductora instantánea en la que sutilmente mostró la torneada retaguardia que ha logrado tras varios años de entrenamiento. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Dichas imágenes fueron publicadas pocos días después de festejar por todo lo alto su cumpleaños número 32, celebración a la que incluyó a millones de fanáticos que se han convertido en parte importante de su vida.

Y para celebrar un año más de vida también compartió una serie de fotografías en las que apareció luciendo un elegante traje de short, blazer y top en color blanco que resaltaron al máximo su figura, llegando a recibir cientos de mensajes con felicitaciones y buenos deseos.

