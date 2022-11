Yanet García, “la chica del clima mexicana”, modela diminuta lencería de hilos y mini vestido de red rojo

Yanet García enamoró a sus fanáticos modelando un conjunto de lencería y mini vestido de red en color rojo, prendas que permitieron ver su torneada figura.

La modelo conocida como “la chica del clima” no solo se ha convertido en favorita por su participación en la televisión mexicana, pues actualmente es considerada una de las celebridades más exitosas dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans en donde ha recibido una importante aceptación desde que decidió unirse en abril de 2021.

Es así como posar con atrevidos conjuntos de lencería se ha convertido en una costumbre para la presentadora regiomontana de 31 años, quien también se luce dentro de las redes sociales con prendas que dejan a la vista su escultural silueta y confirman que posee una deslumbrante belleza. Y es que, las candentes publicaciones que realiza también se han adueñado de Instagram, red social en la que está a punto de conquistar el corazón de 15 millones se seguidores. Por supuesto este número sigue en aumento gracias a las seductoras prendas que modela para arrancar suspiros y reacciones de todo tipo.

Como ejemplo de ello se encuentra un video en el que la originaria de Monterrey, Nuevo León, echó mano de su belleza y sensualidad con un revelador conjunto de lencería color rojo, prendas que acompañó con un mini vestido de red en el mismo tono que atrajo las miradas llegando a superar 1 millón de reproducciones, además de recaudar casi 200 mil “me gusta”.

Aunque hasta el momento no reveló detalles de lo que está planeando y solamente señaló que es una sorpresa que vendrá “próximamente”, sus fanáticos comenzaron a señalar que no pueden esperar para conocer lo que está preparando.

Otro breve adelanto fue compartido dentro de la misma red social días antes, cuando apareció posando desde el interior del jacuzzi con un mínimo bikini de tanguita color negro con el que dio la espalda a la cámara para dejar ver su torneada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en otro derroche máximo de sensualidad se dejó ver desde la tina de baño de espaldas, aunque en esta ocasión solo se trató de un mensaje para resaltar lo “bella que es la vida” mientras disfruta de una espectacular vista. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

