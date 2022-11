“La chica del clima”, Yanet García, da los buenos días a sus seguidores posando en lencería traslúcida de tiras

Yanet García, quien también es conocida como la “chica del clima mexicana“, sigue presumiendo su desbordante silueta en redes sociales, donde una vez más cautivó con ayuda de un exótico conjunto de lencería de tiras con el que no dejó dudas respecto a la belleza que posee a sus 31 años.

Es actriz y presentadora de televisión, pero uno de los proyectos que más satisfacciones le ha dejado a lo largo de los últimos años es referente a su carrera como modelo, en especial desde que debutó en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, en donde se ha coronado como una de las famosas mejor posicionadas y pagadas del momento.

Es así como en meses recientes ha logrado acaparar todas las miradas posando con todo tipo de reveladoras prendas que dejan muy poco a la imaginación, desde trajes de baño pequeñitos mientras se divierte nadando en la piscina hasta candentes conjuntos de lencería que apenas cubren lo indispensable.

Y fue precisamente a través de su perfil oficial de Instagram en donde compartió una pequeña muestra de su deslumbrante belleza mientras da los buenos días a sus 14.8 millones de seguidores posando con un combo de arriesgada lencería de tiras en color negro, con el que apenas rodeo su estilizada silueta. Las prendas no solo lucen por las transparencias, sino por algunas cadenas en tono dorado que brindaron un toque de sensualidad.

Al igual que en ocasiones anteriores, la nacida en Monterrey, Nuevo León, generó miles de reacciones en forma de corazón además de mensajes en los que sus fieles admiradores destacaron lo perfecta que luce con este y otros atuendos que ha modelado ante las cámaras.

Cabe señalar que en esta red social también comparte otro tipo de contenido en el que muestra un poco de la lujosa vida que se da en Nueva York junto a su adorable mascota, y como ejemplo se encuentra el clip en el que aparece paseando por la habitación de un lujoso hotel. Pero en la breve grabación se dejó ver con un conjunto deportivo y un abrigo color negro. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

No obstante, en otra de sus candentes publicaciones Yanet García prendió fuego posando de espaldas a la cámara con un set de prendas íntimas color dorado, mismas que le ayudaron a presumir la torneada retaguardia que ya se ha convertido en la parte más admirada y elogiada de su anatomía. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

