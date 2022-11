“La chica del clima mexicana”, Yanet García, deja a la vista sus curvas de infarto con disfraz de Gatúbela

Yanet García está causando revuelo por los atrevidos disfraces que luce en redes sociales, uno de los más recientes el de Gatúbela que dejó a la vista su curvilínea silueta mientras posa de espaldas a la cámara.

La noche de Hallowen llegó y algunas celebridades no dejaron pasar la oportunidad de sacar su lado más atrevido con cautivadores disfraces, una de ellas fue la modelo mexicana conocida como “la chica del clima”, quien a través de su perfil oficial de Instagram enamoró a cerca de 15 millones de seguidores con una fotografía en la que recordó su pasado en los foros de televisión cuando formaba parte del equipo del programa matutino de Televisa ‘Hoy’.

Y es que en la instantánea además de aparecer vestida con un sexy disfraz de Gatúbela, enfundada en un jumpsuit de piel que combinó con unas botas altas, dio la espalda a la cámara para mostrar su torneada retaguardia que la ha hecho merecedora a elogios y propuestas de todo tipo.

Asimismo, en la instantánea se puede ver parte del set de grabación donde convivía con famosos como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, entre otros.

Al igual que en ocasiones anteriores, la ex presentadora recibió miles de reacciones en forma de corazón con las que sus fieles admiradores confirmaron que luce espectacular con el sensual atuendo.

Cabe señalar que esta no es la única festividad en la que Yanet García disfruta portar vistosos disfraces que resaltan la belleza de sus despampanantes curvas, pues inclusive en años anteriores ya se había dejado ver en la Noche de Brujas con otras prendas diminutas.

Ejemplo de ello fue cuando se visitió de una atrevida brujita muy bien equipada con sombrero, escoba en mano y una mínima tanguita color negro, disfraz que le ayudó a lucirse frente a la ventana de su departamento en Nueva York; además de posar nuevamente de espaldas, así como una selfie en la que dejó ver otro seductor ángulo de su deslumbrante belleza.

Mientras que poco después encendió la misma red social con un disfraz de tigre con el que resaltó su figura mientras se contonea ante la lente, dejando a sus seguidores una atractiva propuesta para este Hallowenn. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–Yanet García, “la chica del clima”, se luce en el bosque con lencería de hilos y traje de Caperucita Roja

–“La chica del clima”, Yanet García, acomoda su minibikini de hilos mientras da la espalda a la cámara

–Yanet García, “la chica del clima mexicana” expone su retaguardia desde la piscina con minibikini de animal print